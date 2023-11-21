《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌美元匯價連續兩天大升，據《路透》引述消息人士指

出，中國國有大行本周在掉期市場繼續賣出美元兌人民幣長端掉期，或借此收集更多的美元在即

期市場上拋售，助力推高人民幣兌美元即期匯價。

受美聯儲結束加息周期預期影響，周一境內美元兌人民幣長端掉期擴大反彈至－２５００點

關口，創三個月新高，周二則小幅回落至－２５６３點。

報道指，過去幾個月人民幣兌美元即期持續承壓，監管層不時通過掉期市場操作為即期市場

提供美元流動性，而市場將其解讀為緩解人民幣貶壓。但這次國有大行出手之際正逢人民幣明顯

反彈，顯得有些不同尋常。１１月以來美指大幅回調逾３％，而人民幣即期也強勁反彈２﹒５％

，市場價和中間價的偏離大幅收窄至不足３００點，顯示人民幣貶壓已明顯緩解。

也有市場人士猜測，監管層此舉意在加速人民幣升值，以鼓勵出口商結匯；而近期人民幣加

速升值，中間價「強勢拉升」，或為後續進一步寬鬆創造條件。東方匯理銀行（ＣＩＢ）經濟學

家治曉佳認為，除非美元進一步大幅下行或出現其他重大事件，否則目前人民幣可能會在這一水

平附近波動；預計中國會有更多政策放鬆，包括降息和降存款準備金。（ｓｌ）

