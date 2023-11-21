  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/11/2023 17:39

《Ａ股動向》股價四連漲停，引力傳媒：暫未涉及抖音短片付費業務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》抖音近日開始測試視頻內容付費服務，抖音概念股急漲，其中
引力傳媒（滬：６０３５９８）自上周四起連續４個交易日漲停。引力傳媒發布公告稱，公司關
注到有媒體將公司列為抖音短視頻付費概念股，強調公司目前主營業務中暫未涉及抖音短視頻付
費業務。（ｓｌ）

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/11/2023 17:43  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰21/11/2023 17:33  【內房困局】內媒：碧桂園等部分出險房企可能被納入「白名單」

其他AH股新聞
More

21/11/2023 18:06  【聚焦人幣】國有大行據報通過掉期收集美元拋售，助推高人幣匯價

21/11/2023 17:56  【ＡＩ熱潮】英偉達改良版ＡＩ晶片樣本或延至下月交予中國廠商

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金