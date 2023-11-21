《經濟通通訊社２１日專訊》抖音近日開始測試視頻內容付費服務，抖音概念股急漲，其中
引力傳媒（滬：６０３５９８）自上周四起連續４個交易日漲停。引力傳媒發布公告稱，公司關
注到有媒體將公司列為抖音短視頻付費概念股，強調公司目前主營業務中暫未涉及抖音短視頻付
費業務。（ｓｌ）
21/11/2023 17:39
《Ａ股動向》股價四連漲停，引力傳媒：暫未涉及抖音短片付費業務
《經濟通通訊社２１日專訊》抖音近日開始測試視頻內容付費服務，抖音概念股急漲，其中
引力傳媒（滬：６０３５９８）自上周四起連續４個交易日漲停。引力傳媒發布公告稱，公司關
注到有媒體將公司列為抖音短視頻付費概念股，強調公司目前主營業務中暫未涉及抖音短視頻付
費業務。（ｓｌ）
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