《經濟通通訊社２１日專訊》廣東省政府印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，目標是

推動粵港澳數據、人才、物流、資金暢通流動「要素通」；數字化新型基礎設施「基座通」；市

場主體投資興業「商事通」；數字產業集聚發展「產業通」；社會數字化治理高效協同「治理通

」；公共服務融合便利「生活通」；粵東粵西粵北加快「數字融灣」。

其中在「產業通」方面，方案要求加快灣區數能產業集聚發展、加快產業數字化轉型、充分

激發數字技術創新動能，任務包括加快粵港澳大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心建

設。以河套為試點，開展生命健康、人工智能、數據、先進製造、新能源等產業數字化合作。支

持廣州、深圳推進國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區建設，打

造人工智能技術創新策源地。積極協調國家有關部門，進一步放寬信息傳輸、軟件和信息技術服

務業的外資市場准入限制，鼓勵港澳企業提供數字內容增值服務等。



＊探索推進大灣區徵信產品互認＊



至於在「治理通」方面，要提升政府治理數字化水平、共建灣區智慧城市群，以及探索建立

粵港澳「字空間」治理新格局。其中任務包括：加強粵港澳三地數字技術聯合創新攻關，探索構

建統一的「數字空間」底層技術體系，建立數字資產確權、交易、隱私保護等配套管理制度和行

業標準規範。支持大灣區徵信機構開展跨境合作交流，探索推進徵信產品互認。積極協調國家有

關部門在河套實現科研數據跨境互通。在粵港澳聯合設立的高校、科研機構建立專用科研網絡，

實現科研數據跨境互聯。

