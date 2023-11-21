《經濟通通訊社２１日專訊》廣東省政府印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，目標是

推動粵港澳數據、人才、物流、資金暢通流動「要素通」；數字化新型基礎設施「基座通」；市

場主體投資興業「商事通」；數字產業集聚發展「產業通」；社會數字化治理高效協同「治理通

」；公共服務融合便利「生活通」；粵東粵西粵北加快「數字融灣」。

其中在「要素通」方面，任務包括建設數據要素統一大市場，建設互通的數據要素網絡，推

動數據要素合規高效、安全有序流通。細節包括：推動建立大灣區統一的數據資產登記規則，探

索公共數據授權運營，實現公共數據與社會數據融合應用。支持廣州、深圳數據交易所創建國家

級數據交易所，建設市場制度、交易規則和平台載體統一的大灣區數據要素交易市場。推動粵港

澳三地合作建立數據要素集聚發展區，培育數據經紀人、數據商及第三方專業服務機構等產業生

態。支持政府部門和企業接入開展數據可信流通交易。支持符合相關資質條件的商業銀行開展內

部數據跨境流動試點。

此外，還包括：探索建設「港澳數據特區」，實施「南數北上、北數南下」計劃，運用隱私

計算等關鍵技術，加強跨境數據流通服務與分類管理，確保數據安全、使用合規和範圍可控。圍

繞社保、戶籍、婚育、教育、醫療、創業、養老、交通等高頻公共服務數據需求，探索推行數據

跨境流通「白名單」制度，通過納入數據授權跨境目錄、數據主體授權等模式，實現數據安全有

序跨境。（ｓｌ）

