《經濟通通訊社２１日專訊》廣東省政府印發《「數字灣區」建設三年行動方案》，當中提

出，推動粵港澳政務服務一體化。圍繞「用戶通、系統通、數據通、證照通、業務通」目標，加

快推動大灣區政務服務事項目錄、標準銜接，按照用戶授權原則，著力打通粵港澳三地政務服務

鏈條和數據共享堵點，推動三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業和居民高頻事項「

跨境通辦」。協調國家有關部門推動港澳居民來往內地通行證等港澳居民高頻事項全流程電子化

辦理。

此外，推動廣東政務服務網、「粵系列」移動政務服務平台與香港「智方便」、澳門「一戶

通」等政府服務平台對接互認。充分聚合和引導社會力量，打造「灣事通」泛公共服務與資訊平

台，圍繞粵港澳三地居民出行、通關、通信、支付、求職、養老、醫療、教育、保險、吃住遊等

場景和習慣，提供無感、便捷的跨境服務。

拓展跨境電子錢包、數字貨幣、移動支付等應用在大灣區互認互通。加快推動港澳居民來往

內地通行證、港澳居民居住證在大灣區交通、住宿、求職、保險、電子貨幣、購票、金融、電信

、財產登記等業務辦理方面，享有與內地居民身份證同等便利。加快粵港澳三地養老領域數字化

合作，開展大灣區智慧養老試點，鼓勵社會力量整合利用三地康養資源和先進模式，提供精細便

捷的養老服務。（ｓｌ）

