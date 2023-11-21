《經濟通通訊社２１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，決議建

議聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為２０２３年度中國核數師，建議待股東批准。

該集團指，２０２３年度中國核數師審計費不超過１３００萬元人民幣，原中國核數師大華

會計師事務所（特殊普通合夥）已於２０２２年度股東大會結束時屆滿，大華已確認他並無任何

與建議更換核數師有關事宜須提請股東及董事會審計委員會注意。（ｗｈ）

