《經濟通通訊社２１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，決議建
議聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為２０２３年度中國核數師，建議待股東批准。
該集團指，２０２３年度中國核數師審計費不超過１３００萬元人民幣，原中國核數師大華
會計師事務所（特殊普通合夥）已於２０２２年度股東大會結束時屆滿，大華已確認他並無任何
與建議更換核數師有關事宜須提請股東及董事會審計委員會注意。（ｗｈ）
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21/11/2023 07:53
《國企紅籌》龍源電力（００９１６）建議聘中審眾環任中國核數師
《經濟通通訊社２１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，決議建
議聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為２０２３年度中國核數師，建議待股東批准。
該集團指，２０２３年度中國核數師審計費不超過１３００萬元人民幣，原中國核數師大華
會計師事務所（特殊普通合夥）已於２０２２年度股東大會結束時屆滿，大華已確認他並無任何
與建議更換核數師有關事宜須提請股東及董事會審計委員會注意。（ｗｈ）
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