《經濟通通訊社２１日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，昨天首
次回購Ａ股，斥約１５５１萬元（人民幣．下同）回購６６﹒２萬股Ａ股，佔約０﹒０１％股權
。
該集團指，購買的每股最高價為２３﹒４５元，每股最低價為２３﹒４１元，回購Ａ股符合
回購股份方案，後續將結合市場情況繼續在回購期限內實施股份回購。（ｗｈ）
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21/11/2023 07:53
《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）首斥１５５１萬人幣回購Ａ股
《經濟通通訊社２１日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，昨天首
次回購Ａ股，斥約１５５１萬元（人民幣．下同）回購６６﹒２萬股Ａ股，佔約０﹒０１％股權
。
該集團指，購買的每股最高價為２３﹒４５元，每股最低價為２３﹒４１元，回購Ａ股符合
回購股份方案，後續將結合市場情況繼續在回購期限內實施股份回購。（ｗｈ）
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