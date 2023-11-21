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AH股新聞

21/11/2023 07:53

《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）首斥１５５１萬人幣回購Ａ股

　　《經濟通通訊社２１日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，昨天首
次回購Ａ股，斥約１５５１萬元（人民幣．下同）回購６６﹒２萬股Ａ股，佔約０﹒０１％股權

　　該集團指，購買的每股最高價為２３﹒４５元，每股最低價為２３﹒４１元，回購Ａ股符合
回購股份方案，後續將結合市場情況繼續在回購期限內實施股份回購。（ｗｈ）

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