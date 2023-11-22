《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》水利部發布，１－１０月，全國落實水利

建設投資１﹒１２萬億元，完成投資９７４８億元人民幣，創歷史同期最高水平；新開工水利項

目２﹒６４萬個，開工重大水利工程３７項，水利項目施工吸納就業２４２﹒１萬人，充分發揮

穩投資、穩就業作用。

各級水利部門要加快投資計劃執行進度，全力以赴完成好年度各項目標任務。要協調推進重

大水利工程前期工作，力爭年底前再開工一批重大項目。

