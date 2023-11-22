《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文

２１日與巴西發展、工業、貿易和服務部常務副部長羅沙在京共同主持召開中巴經貿與合作分委

會第九次會議。雙方圍繞落實兩國領導人經貿領域重要共識、加強貿易投資合作、深化多邊合作

等議題深入交換意見。

王受文指出，中方願抓住契機，與巴方繼續加強發展戰略對接，深挖合作潛力，推動貿易高

質量發展，在鞏固傳統領域合作基礎上積極探索新能源、數字經濟、５Ｇ等新興領域投資合作。

中方願與巴方繼續加強在世界貿易組織、二十國集團（Ｇ２０）、金磚國家等框架下對話合作，

共同維護多邊貿易體制，維護發展中國家利益，為推動全球經濟復蘇和產業鏈供應鏈穩定、構建

開放型世界經濟作出新的貢獻。

羅沙表示，巴中兩國是全球重要的新興市場國家，巴西高度重視發展對華經貿合作。希充分

利用經貿與合作分委會機制，加強巴加速增長計劃與中方發展規劃對接，推動巴方更多產品對華

出口。巴方歡迎更多中國企業赴巴投資，不斷深化傳統領域和新興領域投資合作。巴方願與中方

加強包括Ｇ２０在內的多邊框架下的戰略協作和溝通協調。

