《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京市房山區檢察院經依法審查，對北京

市公安局房山分局提請批准逮捕的赴印度尼西亞實施跨境裸聊敲詐的電信網絡詐騙犯罪團夥共計

１２５名犯罪嫌疑人，以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、偷越國（邊）境罪等罪名作出批准逮捕決定

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