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AH股新聞

22/11/2023 16:21

《滬港通》北向額度全日使用３﹒９億，南向使用３６﹒５億

　　《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１６﹒１４億元，買盤超賣盤，額度全日使用３﹒８６億元，佔每日額度０﹒７％。
　　南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３８３﹒５１億元，買盤超賣
盤，額度全日使用３６﹒４９億元，佔每日額度８﹒７％。

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