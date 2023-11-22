《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３６﹒０７億元，賣盤超買盤，額度全日反增１６﹒０７億元，佔每日額度３﹒１％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９１﹒１２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２８﹒８８億元，佔每日額度６﹒９％。
22/11/2023 16:21
《深港通》北向額度全日反增１６﹒１億，南向使用２８﹒９億
《經濟通通訊社２２日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３６﹒０７億元，賣盤超買盤，額度全日反增１６﹒０７億元，佔每日額度３﹒１％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９１﹒１２億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２８﹒８８億元，佔每日額度６﹒９％。
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22/11/2023 16:10 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
22/11/2023 16:10 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
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