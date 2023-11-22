《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會

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國家主席習近平２１日晚出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表講話稱，當前形勢下

，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加沙地區的衝突已持續

一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。



資本市場從嚴監管信號持續釋放

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中央金融工作會議提出，以全面加強監管、防範化解風險為重點，堅持穩中求進工作總基調，統

籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。圍繞強監管、防風險，資本市場從嚴監

管信號持續釋放。業內人士表示，資本市場監管有效性有望進一步提升。



前１０月全國落實水利建設投資逾萬億元

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水利部１１月２１日消息，１－１０月，全國落實水利建設投資１１１７９億元（人民幣．下同

），完成投資９７４８億元，創歷史同期最高水平。





《上海證券報》



習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會

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國家主席習近平２１日晚出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表講話稱，當前形勢下

，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加沙地區的衝突已持續

一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。



持續發力穩增長，財政貨幣政策措施迭出

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ＭＬＦ大規模超額續作、增發萬億元國債、財政部提前下達２０２４年度部分新增地方債額度?

?近期，一攬子強化穩增長政策持續發力，釋放積極信號。分析人士認為，後續積極的財政政策

有望帶動總需求，穩健的貨幣政策或通過降準等方式進行協同配合，助力經濟恢復動能逐步增強

。



次新基金建倉步伐加快，增量資金進場信號明顯

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近期，增量資金進場信號明顯。記者梳理發現，多隻主動權益類次新基金淨值出現較為明顯的波

動，這意味著，基金經理或已加倉。與此同時，１１月權益類基金發行提速，超５０隻權益類基

金正在發行或是等待發行。展望後市，多位基金經理表示，當前權益資產性價比較高，諸多投資

機會湧現。





《證券時報》



首破１００億！北交所日成交額創歷史新高

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１１月２１日，北證５０指數收盤上漲４﹒５１％，市場成交１０２﹒７２億元、換手率

６﹒２４％，成交額創北交所成立以來新高。



市場監管總局附加條件批准博通收購威睿股權

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１１月２１日，市場監管總局依據《中華人民共和國反壟斷法》對博通公司收購威睿公司股權案

進行了經營者集中反壟斷審查，決定附加限制性條件批准此項經營者集中。



粵港澳「數字灣區」建設三年行動方案發布

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廣東省２１日發布《「數字灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳數據、人才、物流、資

金暢通流動「要素通」，數字化新型基礎設施「基座通」，市場主體投資興業「商事通」，數字

產業集聚發展「產業通」，社會數字化治理高效協同「治理通」，公共服務融合便利「生活通」

，粵東粵西粵北加快「數字融灣」。（ｌｃ）

