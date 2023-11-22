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AH股新聞

22/11/2023 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：粵港澳「數字灣區」三年方案發布

　　《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２１日晚出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表講話稱，當前形勢下
，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加沙地區的衝突已持續
一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。
　
資本市場從嚴監管信號持續釋放
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央金融工作會議提出，以全面加強監管、防範化解風險為重點，堅持穩中求進工作總基調，統
籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。圍繞強監管、防風險，資本市場從嚴監
管信號持續釋放。業內人士表示，資本市場監管有效性有望進一步提升。
　
前１０月全國落實水利建設投資逾萬億元
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水利部１１月２１日消息，１－１０月，全國落實水利建設投資１１１７９億元（人民幣．下同
），完成投資９７４８億元，創歷史同期最高水平。
　
　
《上海證券報》
　
習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平２１日晚出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峰會並發表講話稱，當前形勢下
，金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。加沙地區的衝突已持續
一個多月，造成大量平民傷亡和人道主義災難，並出現擴大外溢趨勢，中方深表關切。
　
持續發力穩增長，財政貨幣政策措施迭出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ＭＬＦ大規模超額續作、增發萬億元國債、財政部提前下達２０２４年度部分新增地方債額度?
?近期，一攬子強化穩增長政策持續發力，釋放積極信號。分析人士認為，後續積極的財政政策
有望帶動總需求，穩健的貨幣政策或通過降準等方式進行協同配合，助力經濟恢復動能逐步增強

　
次新基金建倉步伐加快，增量資金進場信號明顯
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近期，增量資金進場信號明顯。記者梳理發現，多隻主動權益類次新基金淨值出現較為明顯的波
動，這意味著，基金經理或已加倉。與此同時，１１月權益類基金發行提速，超５０隻權益類基
金正在發行或是等待發行。展望後市，多位基金經理表示，當前權益資產性價比較高，諸多投資
機會湧現。
　
　
《證券時報》
　
首破１００億！北交所日成交額創歷史新高
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１１月２１日，北證５０指數收盤上漲４﹒５１％，市場成交１０２﹒７２億元、換手率
６﹒２４％，成交額創北交所成立以來新高。
　
市場監管總局附加條件批准博通收購威睿股權
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１１月２１日，市場監管總局依據《中華人民共和國反壟斷法》對博通公司收購威睿公司股權案
進行了經營者集中反壟斷審查，決定附加限制性條件批准此項經營者集中。
　
粵港澳「數字灣區」建設三年行動方案發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
廣東省２１日發布《「數字灣區」建設三年行動方案》，提出推動粵港澳數據、人才、物流、資
金暢通流動「要素通」，數字化新型基礎設施「基座通」，市場主體投資興業「商事通」，數字
產業集聚發展「產業通」，社會數字化治理高效協同「治理通」，公共服務融合便利「生活通」
，粵東粵西粵北加快「數字融灣」。（ｌｃ）

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