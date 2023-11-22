《神州經脈》滬深股市全日（２２日）疲軟，午後跌幅擴大，滬綜指低開後一度回升，惟收

市仍跌０﹒７９％，報３０４３﹒６１點，兩連跌，通信設備、半導體板塊跌幅大，拖累深成指

大跌１﹒４％，創業板指更挫１﹒７％。跌市之下，北交所異軍突起，北證５０指數大漲超８％

，刷新昨日高點，成交額超１３０億元（人民幣．下同）再創歷史天量，不過，華金證券發表報

告稱，行業趨勢和政策仍對北證行情有所支撐，但市場情緒已經較熱。

兩市全日成交８７５５億元，按日跌１２％，外資終止兩日流入，今日循陸股通淨流出３５

億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅低開後上半日維持區間震盪，午後持續走低一

度逼近７﹒１５關口，尾盤略有回升，收報７﹒１４７７，較上個交易日４時３０分收盤價跌

１３９點子，止三連升，脫離四個多月高位，全日在７﹒１３５６至７﹒１４９６之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１２５４，較上個交易日升１５２點子，三連升，創６月

１９日以來五個多月新高，與市場預測偏差縮至２００餘點；上個交易日報７﹒１４０６。中間

價已高於市場價，一改７月底以來單邊偏弱狀況，為後續中間價重新雙向波動創造條件。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 外媒早前報道，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有５０家國有和民營房

企被列入，名單內的企業將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支持。由國家住房和城鄉建設部

主管的《中國房地產報》報道稱，從相關方面了解到，此次「白名單」主要是金融監管部門倡議

，與近期金融監管部門紓困房企相關；５０家房企初步按照銷售榜５０強篩選。不過，大部分房

企表示尚未接到「白名單」通知，一位民營房企高層人士稱，「暫時還沒有感受到融資改善，估

計至少要等到明年一季度」。



２﹒ 據《路透》引述多名消息人士指出，５５歲的中信集團董事長朱鶴新將於近期出任中國國

家外匯管理局局長，中共中央組織部上周已對朱鶴新進行了考察，該任命最早將於本周公布。消

息人士還稱，朱鶴新將同時擔任人民銀行副行長。中國外匯局局長通常由人行副行長兼任。朱鶴

新畢業於上海財經大學畢業，２０１８年７月曾任人行副行長；２０２０年３月「空降」中信集

團出任董事長，其任上中信集團完成了金控集團的設立，並接盤處置了中國華融的風險。



３﹒ 美國證交會（ＳＥＣ）官網披露的Ｆ１４４文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲的家族信託擬

於１１月２１日各自沽出阿里５００萬股ＡＤＳ（美國存託股票），涉及股票市值共８﹒７０７

億美元，折合約６７﹒９億港元。內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，阿里巴巴合夥人、首席

人才官蔣芳今日在阿里內網發文講述前因後果：為了在國內外投資農業科技和給公益事業等項目

獲取資金，馬雲辦公室今年８月就與股票經紀商簽了減持合同，但由於當時設定的售賣價格遠高

於目前股價，只要股價未達到設定售賣價格，就不會售出股票，故實際上馬雲所持股票一股未賣

。蔣芳並指出，馬雲辦公室在消息披露後曾對外發布聲明指馬雲堅定持有阿里，「這不是套話，

是事實」。



４﹒ 據《路透》引述７名中國政府顧問指出，在下月召開的中央經濟工作會議上，他們將就明

年中國經濟增長目標提出的建議介乎４﹒５％－５﹒５％之間，當中５名顧問傾向定於５％左右

，與今年目標一樣；一人建議４﹒５％，另一人建議５％－５﹒５％。這些顧問並表示，實現這

些目標，需要北京加大財政刺激力度，因為今年的經濟增長受到去年新冠防疫封控的低基數效應

影響。另外，中信證券首席經濟學家明明在廣州舉行的中信證券２０２４年資本市場年會上表示

，２０２４年中國的ＧＤＰ增長目標或在５％之上，呈前高後低走勢，第二季可能成為全年的

ＧＤＰ季度增速高點。



５﹒ 今日北交所行情全天成交額達１３１億元，再次開創新紀錄。北證５０指數一枝獨秀，截

至收盤，漲幅達８﹒４３％，現報９５５點，已收復年初至今「失地」。截至１１月２２日，北

交所合格投資者數量已達６２６萬戶，相對９月１日深改１９條推出以來新增近７０萬戶。



６﹒ 貴州茅台旗下高端產品「茅台１９３５」目前批價約９６０元（人民幣．下同）╱瓶，而

部分渠道商綜合進貨成本在千元以上，價格已出現「倒掛」。另外，茅台生態農業公司與

ＭＯＪＴ莫其托共同研發的「貴州味道」系列雞尾酒昨日正式發布，周杰倫任代言人；產品有辛

辣貝瑞、藍莓酸、藍莓絲令三款，市場建議零售價為每瓶５３９元，酒精度均為３０度，單瓶規

格５００毫升，預計一瓶可調制１０－２０杯雞尾酒。



７﹒ 據內媒報道，拼多多已在上海成立了一個數十人的ＡＩ大模型團隊，將探索ＡＩ大模型在

客服、對話等場景下的應用，且會拓展至其旗下跨境電商平台ＴＥＭＵ智能客服、搜索、推薦等

業務場景。目前，大模型仍處於研發階段。拼多多通過官網以及其他招聘渠道，開始在大模型領

域招兵買馬，有關大模型職位的年薪百萬不在少數，最高將近１３０萬元人民幣。



８﹒ 中國證監會昨日公布的一則行政處罰首次明確不能借用親屬帳戶買賣股票。處罰內容顯示

，李鵬臻於２０２０年３月至２０２１年４月間違反規定，借用多名親屬帳戶炒股，被中證監頂

格處罰５０萬元。李鵬臻以「親屬之間證券帳戶借用，危害性極小」申辯，惟中證監強調，本案

量罰幅度適當，指自然人借用他人證券帳戶違規從事證券交易，即構成對證券市場正常交易秩序

的擾亂，相應行為是否發生於親屬之間等因素，均不屬於《證券法》有關規定的構成要件。

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