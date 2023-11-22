《鍾之日記》１１月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



周二（２１日）公開的美國聯儲局最新會議紀要顯示，與會委員擔憂通脹壓力持續存在，甚

至走高，或需採取更多措施。會議重申在利率政策上要謹慎行動，顯示聯儲局無意在短期內減息

。紀要釋出鷹派訊號，剎停美股本月漲勢。香江魚缸今日好淡爭持，恒指高開２點，曾升６２點

，見１７７９６全日高，午後隨Ａ場跌幅擴大，最多跌８３點，見１７６５０點全日低，恒指收

市微升不足１點報１７７３４點。大市全日成交只有８１１﹒３５億元。百度（０９８８８）、

攜程（０９９６１）績後表現兩重天，百度收升４﹒５％，為表現最好藍籌。攜程收跌４﹒１％

，為表現最差藍籌。

騰訊（００７００）持有３７％控股的遊戲直播平台鬥魚，其創始人、董事會主席兼ＣＥＯ

陳少杰於１１月１６日左右被成都警方逮捕，四川公安今日通報，陳少杰因涉嫌開設賭場罪，已

被依法逮捕，騰訊今收跌０﹒１％。



＊智囊倡中央設明年經濟增長５％，Ａ股收跌＊



中央經濟工作會議料下月召開，而據《路透》引述７名中國政府顧問指出，他們將就明年中

國經濟增長目標提出的建議介乎４﹒５％－５﹒５％之間，當中５名顧問傾向定於５％左右，與

今年目標一樣。而實現這些目標，需要中央加大財政刺激力度。

滬深股市全日疲軟，午後跌幅擴大，滬綜指低開後一度回升，惟收市仍跌０﹒７９％，報

３０４３﹒６１點，兩連跌，通信設備、半導體板塊跌幅大，拖累深成指大跌１﹒４％，創業板

指更挫１﹒７％。

兩市全日成交８７５５億元人民幣，按日跌１２％，外資終止兩日流入，今日循陸股通淨流

出３５億元人民幣。



＊百度業績勝預期，ＡＩ業務將成新增長點＊



百度第三季業績優於市場預期，收入約３４４﹒４７億元（人民幣．下同）按年升６％。虧

轉盈賺６６﹒８１億元，勝４間券商預測４７﹒７３億至５０﹒３２億元。按非公認會計準則，

期內淨利潤７２﹒６７億元，按年升２３％。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，百度堅持以人工智能為核心的業務和產品戰

略，為文心大模型和「文心一言」生態在未來多年的收入保持和利潤擴張奠定基礎。目前文心一

言用戶數達７，０００萬，覆蓋場景４，３００個。至於美國對華出口晶片限制，短期內對集團

影響有限，集團亦在積極尋求替代方案；目前有大量晶片儲備可應付「文心一言」未來１至２年

升級更新。

李彥宏更稱文心大模型重構後的廣告系統，將在四季度帶來數億元增量收入。

美銀證券發表報告表示，百度第三季核心收入增長符預期，核心營運利潤增長勝預期。管理

層預料明年廣告收入增長超出ＧＤＰ增長，重申人工智能成本影響可控，會將非核心業務的資源

重新分配至人工智能相關業務。美銀將百度明年核心調整後營運利潤率預測上調至２３﹒５％，

並上調２０２４年至２５年盈測，維持其評級為「買入」。

至於花旗報告指，百度第三季盈利高於預期，雖然人工智能在網絡廣告和雲計算方面的收入

貢獻在早期階段較小，但管理層預計相關收入的增長，將在明年成為更重要的收入驅動因素。花

旗維持其「買入」評級，看好集團在廣告、內容和雲業務方面的ＡＩ變現機會。



＊馬雲一股未賣，阿里稍升１％＊



美國證交會（ＳＥＣ）官網披露的Ｆ１４４文件顯示，阿里巴巴創辦人馬雲的家族信託擬於

１１月２１日各自沽出阿里５００萬股ＡＤＳ（美國存託股票），涉及股票市值共８﹒７０７億

美元，折合約６７﹒９億港元。阿里巴巴合夥人、首席人才官蔣芳今日在阿里內網發文講述前因

後果：為了在國內外投資農業科技和給公益事業等項目獲取資金，馬雲辦公室今年８月就與股票

經紀商簽了減持合同，但由於當時設定的售賣價格遠高於目前股價，只要股價未達到設定售賣價

格，就不會售出股票，故實際上馬雲所持股票一股未賣。蔣芳並指出，馬雲辦公室在消息披露後

曾對外發布聲明指馬雲堅定持有阿里，「這不是套話，是事實」。阿里（０９９８８）收升１％

。



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