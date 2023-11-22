《經濟通通訊社２２日專訊》內地汽、柴油價格今日零時起每噸分別下調３４０元（人民幣

．下同）和３３０元，是內地成品油價格自１０月１０日以來一個半月內「四連跌」。其中９２

號汽油價格重回「７元時代」。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將

少花１３﹒５元。

「三桶油」Ａ股齊升，中石油（滬：６０１８５７）升０﹒８％，中石化

（滬：６０００２８）升０﹒４％，中海油（滬：６００９３８）升０﹒３％。（ｓｌ）

