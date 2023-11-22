《經濟通通訊社２２日專訊》內地汽、柴油價格今日零時起每噸分別下調３４０元（人民幣
．下同）和３３０元，是內地成品油價格自１０月１０日以來一個半月內「四連跌」。其中９２
號汽油價格重回「７元時代」。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將
少花１３﹒５元。
「三桶油」Ａ股齊升，中石油（滬：６０１８５７）升０﹒８％，中石化
（滬：６０００２８）升０﹒４％，中海油（滬：６００９３８）升０﹒３％。（ｓｌ）
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22/11/2023 10:13
《Ａ股焦點》內地成品油價一個半月四連跌，三桶油Ａ股齊升
《經濟通通訊社２２日專訊》內地汽、柴油價格今日零時起每噸分別下調３４０元（人民幣
．下同）和３３０元，是內地成品油價格自１０月１０日以來一個半月內「四連跌」。其中９２
號汽油價格重回「７元時代」。按一般家用汽車油箱５０升容量估測，加滿一箱９２號汽油，將
少花１３﹒５元。
「三桶油」Ａ股齊升，中石油（滬：６０１８５７）升０﹒８％，中石化
（滬：６０００２８）升０﹒４％，中海油（滬：６００９３８）升０﹒３％。（ｓｌ）
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