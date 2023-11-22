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AH股新聞

22/11/2023 08:42

《中國要聞》中國內地留美學生總數連續四年下跌

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國國際教育協會（ＩＩＥ）日前發布《２０２３年美國門戶
開放報告》顯示，２０２２－２０２３學年，美國國際學生人數達１０５﹒７２萬人，同比增長
１２％，達到４０年最大增幅。
　　中國內地仍為美國高校最大留學生生源地。２０２２－２０２３學年，中國留學生總數佔比
為２７％，印度留學生緊隨其後，佔比２５％。中印兩國留學生總數佔美國高校國際學生超半數

　　然而，中國留美學生總數已經連續第四年下降，總計２８﹒９５萬人，同比下降０﹒２％，
新冠疫情和地緣政治成為阻礙中國學生赴美留學的主要影響因素。放眼全球，亞非地區赴美留學
熱度整體上不減反增。印度留美學生增速最快，同比飆升約３５％。
　　報告指，中國留美學生總數降低與本科生連年流失直接相關。２０２２－２０２３學年，本
科生約佔中國留美學生總數３５％，同比下降８％。研究生約佔４４％，同比增長２％，連續兩
年成為中國留美學生中的最大群體。
　　不過，隨著疫情影響逐步消退，中美關係也呈現新動向。在日前舉行的中美元首會晤中，雙
方就中美教育合作達成一致，鼓勵擴大留學生規模。（ｌｃ）

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