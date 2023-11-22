《經濟通通訊社２２日專訊》遊戲直播平台鬥魚昨（２１日）晚發公告確認，公司創始人、

董事會主席兼ＣＥＯ陳少杰於１１月１６日左右被成都警方逮捕。公司方面尚未收到任何關於陳

少杰被調查或被捕具體原因的官方通知，公司也無法對潛在的法律程序的性質或預期時間發表評

論。公告指，陳少杰在押狀況以及對涉及方的任何後續法律程序和執法行動，可能對公司的聲譽

、業務和運營結果產生重大不利影響。美股鬥魚昨晚收挫５﹒９３％。

鬥魚表示，將保持業務正常運作，並致力於平台遵守監管合規要求。董事會和管理層將監督

公司的運營，並制定應對陳少杰被捕及接受調查的應急方案。鬥魚由騰訊 （００７００）持有

３７％控股，陳少杰持股１７％排第二。

其實早在１１月４日，陳少杰「失聯近三周」的消息在網上流傳，當時鬥魚對媒體回應稱，

公司表示內部仍在溝通了解中。

陳少杰１９８４年生於濟南，２００７年７月畢業於山東青年政治學院計算機科學專業，

２００８年５月至２０１０年３月，陳少杰創業做遊戲對戰平台「掌門人」。把公司賣給盛大遊

戲套現後，陳少杰在２０１０年買下二次元在線視頻平台Ａｃｆｕｎ並擔任首席執行官，隨後將

其在Ａｃｆｕｎ一手打造的直播業務「生放送」頻道獨立出來，更名為鬥魚。２０１４年５月起

，陳少杰擔任鬥魚董事長兼ＣＥＯ。

鬥魚總部位於武漢，以遊戲直播為主，秀場、體育等直播為輔。２０１９年７月１７日，鬥

魚在納斯達克上市，發行價為１１﹒５美元，但目前市值不到剛上市時的十分之一，總市值不到

３億美元。（ｌｃ）

