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AH股新聞

22/11/2023 08:53

【中概焦點】鬥魚確認ＣＥＯ陳少杰被成都警方逮捕，原因尚不明

　　《經濟通通訊社２２日專訊》遊戲直播平台鬥魚昨（２１日）晚發公告確認，公司創始人、
董事會主席兼ＣＥＯ陳少杰於１１月１６日左右被成都警方逮捕。公司方面尚未收到任何關於陳
少杰被調查或被捕具體原因的官方通知，公司也無法對潛在的法律程序的性質或預期時間發表評
論。公告指，陳少杰在押狀況以及對涉及方的任何後續法律程序和執法行動，可能對公司的聲譽
、業務和運營結果產生重大不利影響。美股鬥魚昨晚收挫５﹒９３％。
　　鬥魚表示，將保持業務正常運作，並致力於平台遵守監管合規要求。董事會和管理層將監督
公司的運營，並制定應對陳少杰被捕及接受調查的應急方案。鬥魚由騰訊　（００７００）持有
３７％控股，陳少杰持股１７％排第二。
　　其實早在１１月４日，陳少杰「失聯近三周」的消息在網上流傳，當時鬥魚對媒體回應稱，
公司表示內部仍在溝通了解中。
　　陳少杰１９８４年生於濟南，２００７年７月畢業於山東青年政治學院計算機科學專業，
２００８年５月至２０１０年３月，陳少杰創業做遊戲對戰平台「掌門人」。把公司賣給盛大遊
戲套現後，陳少杰在２０１０年買下二次元在線視頻平台Ａｃｆｕｎ並擔任首席執行官，隨後將
其在Ａｃｆｕｎ一手打造的直播業務「生放送」頻道獨立出來，更名為鬥魚。２０１４年５月起
，陳少杰擔任鬥魚董事長兼ＣＥＯ。
　　鬥魚總部位於武漢，以遊戲直播為主，秀場、體育等直播為輔。２０１９年７月１７日，鬥
魚在納斯達克上市，發行價為１１﹒５美元，但目前市值不到剛上市時的十分之一，總市值不到
３億美元。（ｌｃ）

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