《經濟通通訊社２２日專訊》美國人工智能晶片巨擘英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）公布，截止至

１０月２９日止第三財季，收入破紀錄達１８１﹒２億（美元．下同），按年增長２﹒１倍，按

季亦增長３４％；經調整每股盈利４﹒０２元，按年大增６倍，按季亦增長４９％，經調整毛利

率按年由５３﹒６％增至７４％。每股派０﹒０４元。集團預期第四季收入２００億元，意味著

按年增幅達２３１％。公司承認，美國政府對華出口限制措施，將影響集團未來一季在中國市場

的表現，但相信跌幅可在對其他國家的強勁銷售表現中被抵消。



＊ＣＥＯ：ＡＩ第二波浪潮正在形成＊



英偉達ＣＥＯ黃仁勳指出，增長強勁反映了廣泛行業從通用到加速運算和生成式人工智慧

（ＡＩ）的平台轉型。

他續指，大型語言模式新創公司、消費網路公司和全球雲端服務供應商是第一波推動者，下

一波浪潮正在開始形成。國家和地區通訊服務供應商正在投資人工智慧雲端來滿足當地需求，企

業軟體公司正在為其平台添加人工智慧副手和助理，企業正在創建客製化人工智慧，來實現全球

最大行業的自動化。

第三季收入分類方面，英偉達數據中心業務收入１４５﹒１億元，按年增２﹒８倍；遊戲業

務收入２８﹒６億元，按年升８１％；專業圖像業務收入４﹒１６億元，按年升１０８％。汽車

自動化業務收入２﹒６１億元，按年升４％。（ｒｙ）

