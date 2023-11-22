  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/11/2023 08:42

【ＡＩ熱潮】英偉達第三季收入按年增２倍，預期中國市場受壓

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國人工智能晶片巨擘英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）公布，截止至
１０月２９日止第三財季，收入破紀錄達１８１﹒２億（美元．下同），按年增長２﹒１倍，按
季亦增長３４％；經調整每股盈利４﹒０２元，按年大增６倍，按季亦增長４９％，經調整毛利
率按年由５３﹒６％增至７４％。每股派０﹒０４元。集團預期第四季收入２００億元，意味著
按年增幅達２３１％。公司承認，美國政府對華出口限制措施，將影響集團未來一季在中國市場
的表現，但相信跌幅可在對其他國家的強勁銷售表現中被抵消。
　
＊ＣＥＯ：ＡＩ第二波浪潮正在形成＊
　
　　英偉達ＣＥＯ黃仁勳指出，增長強勁反映了廣泛行業從通用到加速運算和生成式人工智慧
（ＡＩ）的平台轉型。
　　他續指，大型語言模式新創公司、消費網路公司和全球雲端服務供應商是第一波推動者，下
一波浪潮正在開始形成。國家和地區通訊服務供應商正在投資人工智慧雲端來滿足當地需求，企
業軟體公司正在為其平台添加人工智慧副手和助理，企業正在創建客製化人工智慧，來實現全球
最大行業的自動化。
　　第三季收入分類方面，英偉達數據中心業務收入１４５﹒１億元，按年增２﹒８倍；遊戲業
務收入２８﹒６億元，按年升８１％；專業圖像業務收入４﹒１６億元，按年升１０８％。汽車
自動化業務收入２﹒６１億元，按年升４％。（ｒｙ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金