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AH股新聞

22/11/2023 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒２４％，英偉達稱美限出口影響中國市場

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣繼續升勢，外電引述消息指，中國國有大行本周在掉期
市場繼續賣出美元兌人民幣長端掉期，或借此收集更多的美元在即期市場上拋售，助力推高人民
幣兌美元即期匯價。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２５４，較上個交易日升１５２點子，三
連升，創６月１９日以來新高。
　　滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２４％，報３０６０﹒５點，深成指
低開０﹒４％，半導體股走低，地產股造好。
　　美國人工智能晶片巨擘英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）公布，截止至１０月２９日止第三財季，收
入破紀錄達１８１﹒２億美元，按年增長２﹒１倍。集團預期第四季收入２００億美元，意味著
按年增幅達２３１％。公司承認，美國政府對華出口限制措施，將影響集團未來一季在中國市場
的表現，但相信跌幅可在對其他國家的強勁銷售表現中被抵消。英偉達並證實，正在為中國開發
新的合規晶片，但表示這些不會對第四季度的收入做出實質性貢獻。
　　外媒早前報道，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有５０家國有和民營房企
被列入，名單內的企業將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支持。由國家住房和城鄉建設部主
管的《中國房地產報》報道稱，此次《白名單》主要是金融監管部門倡議，５０家房企初步按照
銷售榜５０強篩選。不過估計《白名單》落實至少要等到明年一季度。
　　人民銀行今日進行４６００億元人民幣７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，即今日淨回
籠３５０億元人民幣。（ｃｔ）
　

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