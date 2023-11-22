《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣繼續升勢，外電引述消息指，中國國有大行本周在掉期

市場繼續賣出美元兌人民幣長端掉期，或借此收集更多的美元在即期市場上拋售，助力推高人民

幣兌美元即期匯價。人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２５４，較上個交易日升１５２點子，三

連升，創６月１９日以來新高。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２４％，報３０６０﹒５點，深成指

低開０﹒４％，半導體股走低，地產股造好。

美國人工智能晶片巨擘英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）公布，截止至１０月２９日止第三財季，收

入破紀錄達１８１﹒２億美元，按年增長２﹒１倍。集團預期第四季收入２００億美元，意味著

按年增幅達２３１％。公司承認，美國政府對華出口限制措施，將影響集團未來一季在中國市場

的表現，但相信跌幅可在對其他國家的強勁銷售表現中被抵消。英偉達並證實，正在為中國開發

新的合規晶片，但表示這些不會對第四季度的收入做出實質性貢獻。

外媒早前報道，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有５０家國有和民營房企

被列入，名單內的企業將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支持。由國家住房和城鄉建設部主

管的《中國房地產報》報道稱，此次《白名單》主要是金融監管部門倡議，５０家房企初步按照

銷售榜５０強篩選。不過估計《白名單》落實至少要等到明年一季度。

人民銀行今日進行４６００億元人民幣７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，即今日淨回

籠３５０億元人民幣。（ｃｔ）



