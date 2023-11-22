《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２５４，較上個交易日升

１５２點子，三連升，更創６月１９日以來新高。外電引述消息指，中國國有大行本周在掉期市

場繼續賣出美元兌人民幣長端掉期，或借此收集更多的美元在即期市場上拋售，助力推高人民幣

兌美元即期匯價。滬深股市今早低開並維持至半日收市，滬綜指午收跌０﹒２９％，報

３０５９﹒１６點，深成指半日跌０﹒８２％，創業板指跌１﹒０５％，地產股續造好，半導體

股走低。

兩市半日成交５４４２億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減１３﹒４％，陸股通淨

流出近１７﹒１６億元。



＊房企憧憬白名單落實，地產股多股漲停＊



外媒早前報道，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有５０家國有和民營房企

被列入，名單內的企業將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支持。由國家住房和城鄉建設部主

管的《中國房地產報》今日報道稱，此次白名單主要是金融監管部門倡議，５０家房企初步按照

銷售榜５０強篩選，不過估計白名單落實至少要等到明年一季度。

地產股逆市走強，深振業Ａ（深：０００００６）、大龍地產（滬：６００１５９）及三湘

印象（深：０００８６３）漲停，深深房Ａ（深：００００２９）、沙河股份

（深：００００１４）、華夏幸福（滬：６００３４０）升幅均逾５％。



＊英偉達中國業務將受負面影響，半導體領跌＊



英偉達高管在２０２４第三財季業績說明會上表示，受到美國收緊ＡＩ晶片出口管制的影響

，預計第四季度來自中國和其他受影響的地區的數據中心收入將大幅下降；管制很明顯對英偉達

在中國的業務產生負面影響，而且這種影響從長期來看都會存在。

英偉達並證實，正在為中國開發新的合規晶片，但表示這些不會對第四季度的收入做出實質

性貢獻。

Ａ股半導體板塊普遍挫，康希通信（滬：６８８６５３）半日收跌６﹒３％，太極實業

（滬：６００６６７）跌５％，神工股份（滬：６８８２３３）、杰華特（滬：６８８１４１）

、源杰科技（滬：６８８４９８）等齊跌。（ｒｙ）

