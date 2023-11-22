《經濟通通訊社２２日專訊》中央經濟工作會議料下月召開，而據《路透》引述７名中國政

府顧問指出，他們將就明年中國經濟增長目標提出的建議介乎４﹒５％－５﹒５％之間，當中５

名顧問傾向定於５％左右，與今年目標一樣。而實現這些目標，需要中央加大財政刺激力度。

滬深股市全日疲軟，午後跌幅擴大，滬綜指低開後一度回升，惟收市仍跌０﹒７９％，報

３０４３﹒６１點，兩連跌，通信設備、半導體板塊跌幅大，拖累深成指大跌１﹒４％，創業板

指更挫１﹒７％。跌市之下，北交所異軍突起，北證５０指數大漲超８％，刷新昨日高點，成交

額超１３０億元（人民幣．下同）再創歷史天量，不過，華金證券發表報告稱，行業趨勢和政策

仍對北證行情有所支撐，但市場情緒已經較熱。

兩市全日成交８７５５億元，按日跌１２％，外資終止兩日流入，今日循陸股通淨流出３５

億元。



＊證監向借用親屬股票帳戶開刀，券商股跌＊



中證監首次明確不得借用親屬股票帳戶，開出頂格罰單５０萬元，券商板塊走軟０﹒８％。

信達證券（滬：６０１０５９）挫３％，跌最多。

貴州茅台（滬：６００５１９）今日消息多多，據報旗下高端產品「茅台１９３５」目前批

價約９６０元╱瓶，而部分渠道商綜合進貨成本在千元以上，價格已出現「倒掛」。而茅台董事

長丁雄軍在調研湖北、廣東、海南等地市場時，強調年輕消費者的培育。事實上，今年以來，茅

台聯乘各品牌推出一系列創新產品，包括爆款瑞幸茅台醬香拿鐵、Ｄｏｖｅ茅小凌酒心朱古力等

，最新發布則為歌手周杰倫代言的「貴州味道」系列雞尾酒。不過，茅台今跌０﹒４７％。



＊英偉達中國業務將受負面影響，半導體股跌＊



英偉達高管在２０２４第三財季業績說明會上表示，受到美國收緊ＡＩ晶片出口管制的影響

，預計第四季度來自中國和其他受影響的地區的數據中心收入將大幅下降；管制很明顯對英偉達

在中國的業務產生負面影響，而且這種影響從長期來看都會存在。

英偉達並證實，正在為中國開發新的合規晶片，但表示這些不會對第四季度的收入做出實質

性貢獻。半導體板塊今日跌１﹒４６％，康希通信（滬：６８８６５３）收挫９﹒８８％，跌幅

最大。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４４﹒４２ －１﹒０２

上證綜合指數 ３０４３﹒６１ －０﹒７９ ３３０４﹒００

上證Ａ股指數 ３１９１﹒０３ －０﹒７９

深證成份指數 ９８５５﹒６６ －１﹒４１ ５４５１﹒００

深圳創業板指數 １９５０﹒０１ －１﹒７３

上證Ｂ股指數 ２３１﹒３９ －０﹒９５ ０﹒６９

深證Ｂ股指數 １０７７﹒５６ －０﹒４３ ０﹒５０

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