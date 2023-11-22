《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海發（０２８６６） （滬：６０１８６６）２１日公布

，董事長、執行董事劉沖因個人事務不能夠投入充足時間履行職務原因，已提呈辭職。而據《財

新》今日獨家報道，劉沖從上周五（１１月１７日）被帶走，源自中遠內部的反腐行動，而其辦

公室已被查封。報道指，雖然事發當下，劉沖的身份是中遠海發董事長，但所牽涉案件指向幾年

前中海集團旗下另一家上市子公司的借殼案。

劉沖同時兼任中國光大（００１６５）非執行董事、中國信達（０１３５９）非執行董事和

招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）非執行董事。前述三家上市公司也發布公告稱，

收到劉沖遞交的書面辭職報告，其辭任自２０２３年１１月２０日起生效。

現年５３歲的劉沖白２０２２年６月１６日起任中遠海發董事長，此前一直在航運系統內負

責財務會計方面工作。２０１５年，中遠集團、中海集團兩大航運巨頭開啟改革重組，並在

２０１６年２月宣告成

泣中遠海運集團。劉沖在２０１６年３月出任中海集運（中海集裝箱運輸股份有限公司，即

現中遠海發）總經理。

中遠海發Ａ股軟０﹒４％，Ｈ股沒升跌。（ｃｔ）





