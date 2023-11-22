  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/11/2023 14:18

《Ａ股焦點》中遠海發Ａ軟０﹒４％，原董事長被帶走辦公室遭查封

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海發（０２８６６）　（滬：６０１８６６）２１日公布
，董事長、執行董事劉沖因個人事務不能夠投入充足時間履行職務原因，已提呈辭職。而據《財
新》今日獨家報道，劉沖從上周五（１１月１７日）被帶走，源自中遠內部的反腐行動，而其辦
公室已被查封。報道指，雖然事發當下，劉沖的身份是中遠海發董事長，但所牽涉案件指向幾年
前中海集團旗下另一家上市子公司的借殼案。
　　劉沖同時兼任中國光大（００１６５）非執行董事、中國信達（０１３５９）非執行董事和
招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）非執行董事。前述三家上市公司也發布公告稱，
收到劉沖遞交的書面辭職報告，其辭任自２０２３年１１月２０日起生效。
　　現年５３歲的劉沖白２０２２年６月１６日起任中遠海發董事長，此前一直在航運系統內負
責財務會計方面工作。２０１５年，中遠集團、中海集團兩大航運巨頭開啟改革重組，並在
２０１６年２月宣告成
泣中遠海運集團。劉沖在２０１６年３月出任中海集運（中海集裝箱運輸股份有限公司，即
現中遠海發）總經理。
　　中遠海發Ａ股軟０﹒４％，Ｈ股沒升跌。（ｃｔ）
　
　

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金