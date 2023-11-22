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AH股新聞

22/11/2023 10:13

【人行操作】９００億一個月期國庫現金定存中標利率持平２﹒５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行公告，財政部、人行今日以利率招標方式進行了
２０２３年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（九期）招投標，中標總量為９００億元人民幣
，中標利率為２﹒５％，與上一期持平；起息日為２０２３年１１月２２日，到期日為２０２３
年１２月２０日。（ｓｌ）

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