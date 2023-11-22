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AH股新聞

22/11/2023 14:02

阿里合夥人蔣芳內網發文談馬雲減持：目前一股未賣

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國證交會（ＳＥＣ）官網披露的Ｆ１４４文件顯示，阿里巴
巴（０９９８８）創辦人馬雲的家族信託ＪＣ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（一家
英屬維爾京群島公司）和ＪＳＰ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（一家英屬維爾京群
島公司）擬於１１月２１日各自沽出阿里５００萬股ＡＤＳ（美國存託股票），涉及股票市值共
８﹒７０７億美元，折合約６７﹒９億港元。內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，阿里巴巴合
夥人、首席人才官蔣芳今日在阿里內網發文，詳細闡述馬雲辦公室減持的前因後果，並透露實際
上馬雲所持股票一股未賣。
　
＊８月已簽減持合同，股價未達設定售價就不會賣＊
　
　　蔣芳稱，為了在國內外投資農業科技和給公益事業等項目獲取資金，馬雲辦公室今年８月就
與股票經紀商簽了減持合同。由於當時設定的售賣價格遠高於目前股價，只要股價未達到設定售
賣價格，就不會售出股票，因此實際上馬雲所持股票一股未賣。蔣芳並指出，馬雲辦公室在消息
披露後曾對外發布聲明指馬雲堅定持有阿里，「這不是套話，是事實」，強調「阿里股票目前大
大低於阿里巴巴的實際價值，他不會賣的」。
　　至於為何剛好在財報發布前披露該信息，根據１４４文件披露，這是８月１６日提交的股票
出售計劃，旨在遵守１０ｂ５－１規定，即公司董事、高級管理人員必須提前至少三個月提交出
售計劃，且出售日不早於季度業績公布後的兩個工作日。
　　蔣芳稱，馬雲辦公室在８月提交的減持計劃，１１月１６日是原本設定好的披露時間，但是
股票經紀並不知道這一天恰好是公司發布財報之日，這個巧合讓外界產生了誤解。
　　據港股、美股相關披露規定，持股不足５％的非主要股東，港股和美股不會對其做硬性披露
要求。截至２０１９年３月３１日的２０２０財年，阿里財報最後一次披露馬雲持股比例時，馬
雲持股４﹒８％。２０１９年１０月，馬雲卸任阿里董事會主席。（ｓｌ）

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