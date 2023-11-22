《經濟通通訊社２２日專訊》中國新一輪特殊再融資地方債自１０月重啟發行以來，據內媒

統計，截止目前已有２８個省區市完成發行或公布發行日程，總規模近１﹒３７萬億元（人民幣

．下同），募資均用於償還存量債務。

其中貴州上周五發布第三批特殊再融資債招標公告，規模為７０１﹒２７億元。貴州此輪特

殊再融資債券規模增至２１４８﹒８億元，成為首個再融資規模超過２０００億元的省份。截止

目前，本輪特殊再融資債累計披露規模前三分別為貴州、天津和雲南，依次為２１４９億元、

１２８６億元和１２５６億元。

當前地方債的發行主體為３１個省份及五個計劃單列市，已發和待發特殊再融資債的地方分

別是內蒙古、天津、遼寧、重慶、雲南、廣西、青海、吉林、江西、福建、寧夏、甘肅、山東、

大連、貴州、湖南、湖北、陜西、黑龍江、江蘇、新疆、河北、四川、河南、山西、安徽、海南

和寧波共２８個省區市。換言之，北京、上海、廣東、西藏、深圳、廈門、浙江、青島尚未發行

特殊再融資債券，其中前五個地方未發行的原因可能是當地隱性債務已經清零。（ｓｌ）

