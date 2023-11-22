《經濟通通訊社２２日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）獲中國證監會

批覆發行面值總額不超過３００億元公司債券。

中國鐵建今日發公告稱，中證監同意其發行３００億元公司債的註冊申請。根據批覆，本次

發行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。同時，本批覆自同意註冊之日

起２４個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行公司債券。（ｓｌ）

