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AH股新聞

22/11/2023 17:52

中國鐵建獲中證監批准發行不超過３００億元公司債券

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）獲中國證監會
批覆發行面值總額不超過３００億元公司債券。
　　中國鐵建今日發公告稱，中證監同意其發行３００億元公司債的註冊申請。根據批覆，本次
發行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行。同時，本批覆自同意註冊之日
起２４個月內有效，公司在註冊有效期內可以分期發行公司債券。（ｓｌ）

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