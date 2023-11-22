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AH股新聞

22/11/2023 17:29

【內房困局】外電指內房白名單即將完成，碧桂園、遠洋、旭輝入選

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，碧桂園（０２００７）、遠洋
集團（０３３７７）等房企已入選中國金融監管部門正在起草的５０家房企白名單，該份白名單
接近完成，將在數天內發給銀行等金融機構；旭輝控股（００８８４）也被列入。知情人士還稱
，除了此前報道的萬科（０２２０２）（深：０００００２）、龍湖（００９６０）和新城發展
（０１０３０）三家房企，尚未違約的金地集團（滬：６００３８３）也在名單內。不過，名單
仍在最終細化定稿過程中，最終被納入的企業可能發生變化。
　　報道認為，此前已經觸發美元債違約的碧桂園、遠洋、旭輝進入名單，足以令市場感到意外
。先前報道被納入的萬科、龍湖等企業固然面臨資金鏈和債券下跌的壓力，但公開債務尚未發生
過違約。這標誌著中國給予困境房企金融扶持的力度和廣度將大幅提升。
　　《彭博》此前報道指，中國正在起草一份包含５０家國有和民營房企在內的白名單，以引導
金融機構加大對房企在信貸、債權和股權融資方面的支持，當中包括新城發展、萬科和龍湖等。
隨後內媒跟進報道指，碧桂園、旭輝等出險房企也可能被納入白名單。國家住房和城鄉建設部主
管的《中國房地產報》今日進一步報道稱，這份白名單主要是金融監管部門倡議，與近期金融監
管部門紓困房企相關；５０家房企初步按照銷售榜５０強篩選。（ｓｌ）

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