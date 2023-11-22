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AH股新聞

22/11/2023 15:07

《中國要聞》外電指中信集團董事長朱鶴新將出任國家外匯局局長

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述多名消息人士指出，５５歲的中信集團董事長
朱鶴新將於近期出任中國國家外匯管理局局長，中共中央組織部上周已對朱鶴新進行了考察，該
任命最早將於本周公布。消息人士還稱，朱鶴新還將同時擔任人民銀行副行長。
　　中國外匯局局長通常由人行副行長兼任。今年７月，已擔任外匯局局長近８年的人行副行長
潘功勝升任行長，並以人行行長身份兼任外匯局局長至今。
　　人行官網顯示，目前人行共有３位副行長，分別是６０歲的劉國強，５８歲的張青松，以及
５６歲的宣昌能。報道指，根據中國官場慣例，副部級官員的退休年齡為６０歲。而在去年１０
月的中共「二十大」上，朱鶴新成為第二十屆中央候補委員。中央委員╱中央候補委員通常是財
金領域官員將被重用的風向標。不過，曾擔任過第十九屆中央候補委員，但不在二十屆中央委員
╱中央候補委員之列的潘功勝，卻打破常規升任人行行長。
　　今年３月全國兩會期間，朱鶴新還曾經是人行行長的熱門人選，但當時財政金融官員意外留
任保「穩定」。
　　朱鶴新畢業於上海財經大學畢業，早年進入交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）
從會計做起，１９９３年－２０１５年年間深耕交行系統，升至交行副行長兼北京管理部總裁。
２０１５年３月轉任中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）副行長；２０１６年６月轉
到四川省出任主管金融的副省長。
　　２０１８年７月，朱鶴新從地方回歸中央，出任人行副行長，分管工作包括對金控公司的監
管。２０２０年３月，朱鶴新「空降」中信集團出任董事長，是該集團首次由人行副行長「掌舵
」。在朱鶴新任上，中信集團完成了金控集團的設立，並接盤處置了中國華融（０２７９９）的
風險。（ｓｌ）

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