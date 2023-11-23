《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人行等四部門聯合召開科技金融工作交流

推進會。會議指出，大力支持實施創新驅動發展戰略，把更多金融資源用於促進科技創新。會議

強調，抓緊制定加大力度支持科技型企業融資的實施措施，組織開展科技金融服務能力提升專項

行動。



＊推動完善包括信貸、債券、股票在內全方位的科技金融服務體系＊



會議要求，推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創業投資、融資擔保在內全方位、多層

次的科技金融服務體系。會議還提出，進一步健全國家重大科技任務和科技型中小企業兩個重點

領域的金融支持政策體系，組織開展科技金融服務能力提升專項行動。

會議明確，要聚焦科技創新的重點領域和金融服務的短板弱項，深化金融供給側結構性改革

，推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創業投資、融資擔保在內全方位、多層次的科技金融

服務體系，不斷提高金融支持科技創新的能力、強度和水平，為加快實現高水平科技自立自強貢

獻金融力量。

會議要求，進一步健全國家重大科技任務和科技型中小企業兩個重點領域的金融支持政策體

系，組織開展科技金融服務能力提升專項行動；加強科技公共信息共享、融資擔保、知識產權評

估交易等配套支撐，健全科技金融統計和評估體系；要堅持穩中求進工作總基調，統籌好金融支

持和風險防範；各金融機構要進一步完善適應科技型企業特點的產品服務、風險管理和組織機構

體系，優化內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，增強金融支持的針對性、精準

性和有效性。

