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AH股新聞

23/11/2023 09:14

《駐京專電》發改委：２０２５年國家產品碳標識認證制度基本建立

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委等部門發布關於加快建立產品
碳足跡管理體系的意見。《意見》提出，到２０２５年，國家層面出台５０個左右重點產品碳足
跡核算規則和標準，一批重點行業碳足跡背景數據庫初步建成，國家產品碳標識認證制度基本建
立。到２０３０年，國家層面出台２００個左右重點產品碳足跡核算規則和標準，一批覆蓋範圍
廣、數據質量高、國際影響力強的重點行業碳足跡背景數據庫基本建成。
　
＊制定產品碳足跡核算規則標準＊
　
　　《意見》部署了五方面重點工作，構建起產品碳足跡管理體系總體框架：一是制定產品碳足
跡核算規則標準。加快制定產品碳足跡核算基礎通用國家標準，明確核算邊界、核算方法、數據
質量要求和溯源性要求等。組織有關行業協會、龍頭企業、科研院所等制定重點產品碳足跡核算
規則標準。
　　二是建設碳足跡背景數據庫。行業主管部門可根據工作需要建立行業碳足跡背景數據庫，為
企業開展產品碳足跡核算提供公共服務。鼓勵相關行業協會、企業、科研單位依法合規發布細分
領域背景數據庫，支持國際碳足跡數據庫據實更新相關背景數據。
　　三是建立產品碳標識認證制度。國家層面建立統一規範的產品碳標識認證制度，研究制定產
品碳標識認證管理辦法。鼓勵企業按照市場化原則自願開展產品碳足跡認證。
　　四是豐富產品碳足跡應用場景。充分發揮碳足跡管理對企業綠色低碳轉型的促進作用，幫助
企業查找生產和流通中的碳排放管理薄弱環節，挖掘節能降碳潛力。鼓勵消費者購買和使用碳足
跡較低的產品。
　　五是推動碳足跡國際銜接互認。加強國際碳足跡方法學研究，充分發揮雙多邊對話機制作用
，加強與國際相關方的溝通對接，推動與主要貿易夥伴在碳足跡核算規則和認證結果方面銜接互
認。

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