  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/11/2023 10:19

《駐滬專電》上海修訂優化營商環境條例，對標世界銀行指標改革

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市十六屆人大常委會第八次會議昨日
表決通過《上海市人民代表大會常務委員會關於修改＜上海市優化營商環境條例＞的決定》，將
於１２月１日起施行。
　　此次修法的一大特點是，對照世界銀行新一輪評估指標中的監管法律框架評分點，結合上海
優化營商環境需求，作出相關制度性設計。
　　具體來說，上海將明確推行市政公用基礎設施服務可靠性監管計劃，實施「水電氣網」聯合
報裝；健全糾紛化解相關制度安排，推行勞動糾紛調解優先，建立涉外商事糾紛調解、仲裁、訴
訟一站式解決工作機制，明確商事調解員名冊、利益衝突披露和回避等規定；完善了司法審判機
制和辦理企業破產相關規定，要求各級法院發揮庭前會議機制功能，新增公司管理層忠實、勤勉
義務，避免企業狀況繼續惡化和財產減損，以及破產管理人履職等規定。
　　此外，針對中小企業融資難、貸款難問題，此次修法還要求優化中小企業信貸產品，提高融
資對接和貸款審批發放效率。建立健全中小企業涉訴信息澄清機制，避免金融機構因獲取信息不
全而作出誤判，影響對中小企業的正常貸款。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金