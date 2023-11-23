《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市十六屆人大常委會第八次會議昨日

表決通過《上海市人民代表大會常務委員會關於修改＜上海市優化營商環境條例＞的決定》，將

於１２月１日起施行。

此次修法的一大特點是，對照世界銀行新一輪評估指標中的監管法律框架評分點，結合上海

優化營商環境需求，作出相關制度性設計。

具體來說，上海將明確推行市政公用基礎設施服務可靠性監管計劃，實施「水電氣網」聯合

報裝；健全糾紛化解相關制度安排，推行勞動糾紛調解優先，建立涉外商事糾紛調解、仲裁、訴

訟一站式解決工作機制，明確商事調解員名冊、利益衝突披露和回避等規定；完善了司法審判機

制和辦理企業破產相關規定，要求各級法院發揮庭前會議機制功能，新增公司管理層忠實、勤勉

義務，避免企業狀況繼續惡化和財產減損，以及破產管理人履職等規定。

此外，針對中小企業融資難、貸款難問題，此次修法還要求優化中小企業信貸產品，提高融

資對接和貸款審批發放效率。建立健全中小企業涉訴信息澄清機制，避免金融機構因獲取信息不

全而作出誤判，影響對中小企業的正常貸款。

