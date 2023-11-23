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AH股新聞

23/11/2023 12:06

《駐滬專電》螞蟻集團在上海成立企管諮詢公司

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》天眼查信息顯示，上海寧濠企業管理諮詢
有限公司本周二（２１日）註冊成立，法定代表人為朱超，註冊資本１００萬元人民幣，經營範
圍含企業管理諮詢、網絡技術服務、計算機軟硬件及輔助設備批發、社會經濟諮詢服務等。股東
信息顯示，該公司由螞蟻科技集團全資持股。

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