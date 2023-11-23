《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》人行上海總部、金融監管總局上海監管局

、上海證監局、上海市地方金融監管局、上海市科委周二（２１日）聯合召開金融機構座談會，

要求金融機構落實好房地產「金融１６條」，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求

。對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發

債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。配合地方政府因城施策做好房地產調控，

更好支持剛性和改善性住房需求，加大力度支持保障性住房等「三大工程」建設，推動構建房地

產發展新模式。金融機構要配合地方政府穩妥化解地方債務風險。

會議還要求，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，銀行業金融機構要合理把

握上海地區的信貸投放節奏。證券基金期貨經營機構要結合上海實際，強化主動對接與服務支持

，在擴大制度型開放等領域加強探索、先行先試。

會議又強調，要圍繞國家重大科技任務和科技型中小企業兩個重點領域加大金融支持，進一

步完善適應科技型企業特點的產品服務、風險管理和組織架構體系，優化內部資金轉移定價、績

效考核、盡職盡責等政策安排，助力科技型企業發展壯大。

