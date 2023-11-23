《經濟通通訊社２３日專訊》盒馬ＣＥＯ侯毅昨日在盒馬２０２３新零供大會上表示，中國

的零售業的競爭不僅是超市、大賣場之間的競爭，而且是全面跟互聯網、電商的競爭，當電商搞

低價競爭的時候，實體零售業沒有任何還手之力。

不過，他又指，未來低價一定是在實體門店，而不是在電商，因為與線上零售服務線性增長

的成本相比，線下門店的成本較為固定，成本更低，將整體呈現比線上更明顯的價格優勢。

侯毅透露，盒馬於今年１０月１３日啟動折扣化變革，通過垂直供應鏈和降低營運成本把「

商品價格降下來」。未來，盒馬要做到「７５３」價格體系，即品牌商品是市場價的７折、自有

品牌是市場價的５折、臨期商品是市場價的３折。

侯毅還表示，盒馬的使命是未來１０年銷售額目標達到１萬億元人民幣。盒馬將分為盒馬奧

萊即盒馬ＮＢ、盒馬鮮生、盒馬Ｘ會員店三個事業部，其中，盒馬ＮＢ事業部由永輝超市原

ＣＥＯ李國擔任總裁，今年將進入江蘇、浙江市場，未來將會以每年１０００－２０００家的速

度在全國拓展。盒馬鮮生和Ｘ會員店將瞄准中產階級以上消費群體，主要集中在省會及一線城市

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