《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查信息顯示，知名女星Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ楊穎旗下創
投機構ＡＢ Ｃａｐｉｔａｌ所管理私募股權基金－－寧波星鎏股權投資中心（有限合夥）已於
１１月１７日註銷，註銷原因為決議解散。該股權投資中心的發起人之一是她的前夫、國內知名
演員黃曉明，但後者已於２０２２年４月退出。該股權投資中心曾對外投資約２０起，涉及旅遊
、消費、科技等多個行業。（ｌｃ）
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23/11/2023 17:12
《中國要聞》知名女星楊穎旗下私募股權基金註銷
《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查信息顯示，知名女星Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ楊穎旗下創
投機構ＡＢ Ｃａｐｉｔａｌ所管理私募股權基金－－寧波星鎏股權投資中心（有限合夥）已於
１１月１７日註銷，註銷原因為決議解散。該股權投資中心的發起人之一是她的前夫、國內知名
演員黃曉明，但後者已於２０２２年４月退出。該股權投資中心曾對外投資約２０起，涉及旅遊
、消費、科技等多個行業。（ｌｃ）
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