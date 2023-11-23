《經濟通通訊社２３日專訊》天眼查信息顯示，知名女星Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ楊穎旗下創

投機構ＡＢ Ｃａｐｉｔａｌ所管理私募股權基金－－寧波星鎏股權投資中心（有限合夥）已於

１１月１７日註銷，註銷原因為決議解散。該股權投資中心的發起人之一是她的前夫、國內知名

演員黃曉明，但後者已於２０２２年４月退出。該股權投資中心曾對外投資約２０起，涉及旅遊

、消費、科技等多個行業。（ｌｃ）

