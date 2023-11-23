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AH股新聞

23/11/2023 17:11

《國企紅籌》中國銀河（６８８１）完成發行２０億人幣短期融資券

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據股
東授權，公司已於今日完成２０２３年度第七期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為２０
億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為１８２天，最終票
面利率為２﹒６２％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ａｃ）

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