《經濟通通訊社２３日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，根據股

東授權，公司已於今日完成２０２３年度第七期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為２０

億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為１８２天，最終票

面利率為２﹒６２％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ａｃ）

