《環富通基金頻道２３日專訊》施羅德基金管理（中國）有限公司首席投資官安昀指，踏入

２０２３年１１月，依然對於股票市場持較為積極的態度。除了當下估值具吸引力，近期亦陸續

出現正面因素，當中有幾個變化非常值得關注。



＊金融工作首次升至中央層次，中央財政釋放萬億資金＊



第一，中國內地於２０２３年１０月底召開中央金融工作會議，並首次將金融工作提升到「

中央」層次，與經濟工作看齊，可見金融工作的重要性被大幅提升。會議首次提出「金融強國」

，指明金融的健康發展與國民經濟和民生息息相關。這無疑把金融推到了舞台中央。期待未來有

更多積極的政策出台。

第二，中央財政罕有地在２０２３年中臨時提升赤字率至３﹒８％，釋放約一萬億人民幣資

金，並將五千億用於今年。這或將顯著拉動２０２３年第四季度的經濟增長，並為２０２４年經

濟開局奠定不錯的基礎。然而，這當中存在一些影響因素。首先，從歷史上看，中央財政只佔國

內財政支出的１５％左右，而地方政府佔８５％。其次，在近幾年土地市場低迷的背景下，地方

政府的非稅收入持續下滑，而近兩年的稅收收入亦因經濟周期性的緣故相對低迷。



＊工業品價格開始反彈，製造業利潤有望改善助防通縮＊



第三，工業品價格開始反彈。２０２３年１０月，採購經理指數（ＰＭＩ）重新回到５０％

以上的擴張區域，其中特別值得關注的是主要原材料購進價格，自５月起已是連續４個月回升，

目前已回升至５９﹒４的歷史中樞水平。從南華工業品指數亦能找到印證。該指數在經歷一年多

的盤整後，已從２０２３年５月開始出現轉捩點，至今已持續反彈約２０％。由此，似乎可以拼

湊出一幅宏觀圖景。

２０２３年年中在宏觀經濟政策明確轉為正面之後，部分廠商和貿易商轉為樂觀，處於歷史

低位的原材料價格隨之出現一些反彈，從而帶動南華工業品指數和工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）反彈。價格回升進一步刺激貿易和生產，令生產指數亦出現回升。這種變化是正面的

。原材料價格的變化或會間接帶動工業品出廠價格的變化，改善製造業企業的利潤情況，有助防

止通貨緊縮。另外，由於製造業企業的利潤佔整體工業企業的比例較大，所以ＰＰＩ的回升亦有

可能對整體工業企業的利潤回升有較明顯的拉動作用。然而，由於下游需求尚未明顯啟動，所以

新訂單回升並不明顯，入秋後的消費和房地產市場和出口表現仍有待觀察。



＊商品價格定價機制或更趨市場化，增強投資者信心＊



第四，在時隔６年之後，白酒龍頭的批價再次獲批上調。其批價已經多年未曾調整，此次獲

批具有標誌性意義，或許代表著商品價格的定價機制將更加市場化，這增強了投資者的信心。

由此可見，股票雖然積弱，但是正面因素是在累積的。從靜態的資產配置角度來看，當前股

票市場估值具備走強的基礎。隨著積極因素逐步累積，或許會出現量變到質變的過程，這正好是

加大研究和捕捉投資機會的時刻。（ｗａ）

