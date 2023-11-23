《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同烏拉圭總統拉卡列會談

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國家主席習近平２２月在人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統拉卡列舉行會談。兩國元

首宣布，將中烏關係提升為全面戰略夥伴關係。



提升債市服務實體經濟質效，多項舉措有望加快落地

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記者獲悉，有關部門將繼續穩妥推進企業債券發行審核註冊相關工作，加強監管和風險防範，促

進企業債券市場平穩運行；同時，將加強債市投資端改革，壯大債券做市商隊伍；研究推出

ＲＥＩＴｓ相關指數及ＥＴＦ產品；穩妥化解大型房企債券違約風險，強化城投債券風險監測預

警。



四部門：把更多金融資源用於促進科技創新

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人行、科技部、國家金融監管總局、中證監２０日聯合召開科技金融工作交流推進會。會議強調

，要推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創業投資、融資擔保在內全方位、多層次的科技金

融服務體系，不斷提高金融支持科技創新的能力、強度和水平。





《上海證券報》



習近平同烏拉圭總統拉卡列會談

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國家主席習近平２２月在人民大會堂同來華進行國事訪問的烏拉圭總統拉卡列舉行會談。兩國元

首宣布，將中烏關係提升為全面戰略夥伴關係。



推動完善全方位、多層次的科技金融服務體系

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人行、科技部、國家金融監管總局、中證監２０日聯合召開科技金融工作交流推進會。會議強調

，要推動完善包括信貸、債券、股票、保險、創業投資、融資擔保在內全方位、多層次的科技金

融服務體系，不斷提高金融支持科技創新的能力、強度和水平。



五方面因素推動本輪人民幣匯率大漲

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在岸、離岸人民幣對美元匯率昨日維持強勁，日內分別最高觸４個月以來高位。與此同時，當日

人民幣兌美元中間價上調１５２個點子，報７﹒１２５４，創下６月１９日以來新高，單日調升

幅度更是創下７月中旬以來最大值。





《證券時報》



習近平會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金

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國家主席習近平２２日在人民大會堂會見俄羅斯國家杜馬主席沃洛金。習近平指出，中方願同俄

方一道，不斷深化永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的雙邊關係，為兩國發展振興注

入新動力，為世界繁榮穩定提供更多穩定性。



北交所市場持續大漲，首批主題基金解禁

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北交所市場昨日繼續演繹大漲行情。北證５０指數收報９５５﹒１２點，漲幅達８﹒４３％，已

完全收復今年「失地」。全日成交額達１３１億元，再創新高。近兩年來，公募基金積極參與北

交所投資，已經成為普通投資者參與北交所投資的便捷工具。



五部門推動加快建立產品碳足跡管理體系

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發改委、工信部、市場監管總局、住建部、交通運輸部日前聯合發布《關於加快建立產品碳足跡

管理體系的意見》，提出到２０２５年，國家層面要出台５０個左右重點產品碳足跡核算規則和

標準，碳足跡覈算和標識在生產、消費、貿易、金融領域的應用場景顯著拓展。（ｌｃ）

