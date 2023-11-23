《神州經脈》滬深股市今日（２３日）在汽車、地產等板塊造好帶動下震盪反彈，滬綜指小

幅低開後回升，收市升０﹒６％，報３０６１點，終止兩連跌，深成指收升０﹒７８％，創業板

指升０﹒５８％。兩市全日成交８２４２億元（人民幣．下同），按日再跌５﹒９％，外資流出

一天即轉流入，今日通過陸股通淨流入５０﹒６億元。

英國《金融時報》報道指，今年前７個月流入中國內地股市的境外資金有四分之三以上已經

離場，全球投資者拋售了價值逾２５０億美元的中國股票。近幾個月的大幅拋售，使境外投資者

的淨買入量有可能創下自２０１５年以來的最低年度總量。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤小幅低開逐漸反彈，盤中升破７﹒１５、

７﹒１４，尾盤略為回軟，收報７﹒１４０６，較上個交易日４時３０分收盤價升７１點子，全

日在７﹒１３５７至７﹒１５５２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１２１２，較上個交易日升４２點子，四連升，續刷６月

１９日以來五個多月新高，但與市場預測偏離略擴至３００點，上個交易日報７﹒１２５４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 深圳連出兩招提振樓市，既降交易成本，也降購房門檻。今日起調整二套住房最低首付款

比例，由原來的普通住房７０％、非普通住房８０％統一調整為４０％。同時，深圳住建局大幅

放寬普通住宅認定標準，還調整取消了總價「７５０萬」的限制，使得深圳大部分住宅變成普通

住宅。此外，外電指金融監管部門起草的５０家房企白名單接近完成，據報碧桂園、遠洋集團、

旭輝控股也被列入。尚未違約的金地集團也在名單內。



２﹒ 據《彭博》報道，中國正以前所未有的力度，對地產商施以援手。報道引述知情人士透露

，在制定５０家房企白名單的同時，金融監管部門正起草方案，允許商業銀行為部分符合條件的

房企提供短期流動資金貸款，不需要提供土地等抵質押物，且可以用於日常生產經營周轉，這可

能有助於房企騰出資金用於債務償付。對於部分已出險開發商，監管考慮設立主銀行負責機制，

即由一家銀行牽頭，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。



３﹒ 據《路透》引述消息人士報道，國務院制定的《關於金融支持融資平台債務風險化解的指

導意見》，要求１２個重點省份省級政府應結合實際情況，制定穩妥可行的融資平台債券存量規

模於今明兩年的壓降計劃和年度發債計劃；債券管理部門要加強協同，指導相關機構合理把握融

資平台債券新增註冊發行額度，引導債券存量規模逐步調整至與當地經濟發展和財力水平相匹配

，並要嚴控融資平台新增自貿區債券和境外債券。１２個重點省份包括天津、內蒙古、遼寧、吉

林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、雲南、甘肅、青海和寧夏。



４﹒ 已爆雷的中國民營資產管理巨頭－－中植集團２２日向投資者發出《致歉信》並披露，集

團聘請了中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發現，按照中介機構模擬合併口徑測算，集團

總資產帳面金額約２０００億元，債務規模約為４２００億元－４６００億元，換言之，中植目

前資不抵債約２２００億元－２６００億元。《致歉信》稱，由於集團資產集中於債權和股權投

資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。目前集團

已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低手發整體債務規模

。



５﹒ 環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新報告顯示，１０月人民幣國際支付份額從

９月的創紀錄新高３﹒７１％略為回落至３﹒６％；人民幣國際支付全球排名維持在第五位，和

日圓的３﹒９１％佔比仍有一定差距。今年７月以來，人民幣佔比已連續四個月維持在３％以上

。



６﹒ 國家流感中心監測數據顯示，上周南、北方省份的流感病毒檢測陽性率持續上升，哨點醫

院報告的流感個案比率超過６％，較上周約５％有增加，亦較以往３年同期約２％至３％為高。

世界衛生組織關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細

資訊，並建議中國的民眾採取預防措施，包括接種疫苗和適當佩戴口罩等，以降低呼吸道疾病的

風險。



７﹒ 深圳市地方金融監督管理局網站２１日發布由深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室

發出的風險提示，提醒投資者警惕在港上市的中國鼎益豐存在非法集資風險，指近期接到民眾反

映，鼎益豐關聯主體，包括元豐、元匯、元亨、萬鼎、天鼎、嘉鼎、華音等分部，通過茶會、晚

會、讀書會、上市發布會活活動宣揚「肽」「光波磁電療法」等產業概念，以「禪意投資法」等

吸引投資人認購鼎益豐關聯主體的「原始股權」或「期權」，存在非法集資風險。目前相關投資

活動已出現「返利延期」「合同到期未退款」「難以兌付」等情況。鼎益豐實控人是隋廣義，其

曾操盤多隻中港小型股，一直被質疑是借玄學和高回報非法吸金投入股票市場操縱股價。



８﹒ 針對近期鐵礦石價格出現連續過快上漲的異動情況，國家發改委價格司、市場監管總局價

監競爭局、中國證監會期貨部組織部分鐵礦石貿易企業和期貨公司召開會議，了解有關企業參與

鐵礦石現貨和期貨交易情況，要求有關企業依法合規經營，不得捏造散布漲價信息，不得故意渲

染漲價氛圍，不得囤積居奇，不得哄抬價格，不得過度投機炒作，不得操縱期貨市場。（ｓｌ）

