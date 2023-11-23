《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地政府似乎正傾囊而出挽救中國樓市，對房地產市場的支持加碼再加碼，繼制定支持５０

家房企融資白名單後，最新消息指，金融監管部門據悉考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的流

動資金貸款，為資金鏈緊張的房企紓困。

香江魚缸今日低開高走，內房股撐市。恒指低開５４點，最多跌１５７點，午後Ａ場升幅擴

大，港股亦跟隨造好，恒指曾升１９２點，見１７９２７點全日高，收市升１７６點或１％，報

１７９１０。全日成交９７７﹒４２億元。



＊外媒指今年流入Ａ股外資離場＊



滬深股市今日在汽車、地產等板塊造好帶動下震盪反彈，滬綜指小幅低開後回升，收市升

０﹒６％，報３０６１點，終止兩連跌，深成指收升０﹒７８％，創業板指升０﹒５８％。兩市

全日成交８２４２億元人民幣，按日再跌５﹒９％，外資流出一天即轉流入，今日通過陸股通淨

流入５０﹒６億元人民幣。

英國《金融時報》報道指，今年前７個月流入中國內地股市的境外資金有四分之三以上已經

離場，全球投資者拋售了價值逾２５０億美元的中國股票。近幾個月的大幅拋售，使境外投資者

的淨買入量有可能創下自２０１５年以來的最低年度總量。



＊多措並舉救房企，地產股強彈＊



官方提振樓市力度愈來愈強，深圳一晚連出兩招，二套房最低首付降至四成，調整普通住

宅標準，既降低交易成本，又降低購房門檻。

另監管機構為支持融資的內房「白名單」起草工作近完成，除了萬科（０２２０２）、龍

湖集團（００９６０）和新城發展（０１０３０）外，旭輝控股（００８８４）及尚未違約的金

地集團也在名單內。據悉名單涉及的５０間房地產企業，將獲得包括信貸、債權與股權融資等多

方面的支持。

外電又引述知情人士爆料，指監管部門正起草方案，允許商業銀行為部分符合條件的開發

商提供無抵押流動資金貸款。中國正以前所未有的力度，對地產商施以援手。

市場憧憬多項利好幫助地產行業擺脫危機，內房Ａ股及港股均狂飆，其中旭輝控股收漲

４８％，為最大升幅港股；碧桂園大漲近２４％，富力地產（０２７７７）及龍湖集團均漲逾

１３％，龍湖為表現最好藍籌。萬科升６﹒６％。新城發展（０１０３０）升１２％。



＊滙控持交行惹減值之憂＊



滙控（００００５）持有交通銀行（０３３２８）約１９％股份，近日成市場焦點。《華爾

街日報》昨日引述研究機構報告指，滙控可能要為此作出逾千億元巨額減值，又指處置相關股份

要顧及中方想法，無法輕易出售。不過，滙控回應指，對交行估值符合會計規則，且不會影響集

團核心一級資本比率及派息能力。

摩根士丹利早前發表研報認為，滙控在利率下降和信用風險可控的情況下，持續回報是可控

的。而面對市場預期利率下跌，更有信心滙控可抵銷任何淨息差（ＮＩＭ）壓力，以予股東可持

續回報，股價可能會於未來３０天相較行業上升，機率約六至七成，予「增持」評級，目標價

７２﹒９元。

滙控昨日在英國再回購約３６１萬股，每股作價６﹒００８至６﹒１２英鎊，總值約

２１８６萬英鎊（約２﹒１３億港元），另同日在香港聯交所回購２７９﹒６萬股，每股作價

５９﹒７５至６０﹒１５港元，總值約１﹒６８億港元。

多重因素下，滙控今日抗跌，收升０﹒２５％，報５９﹒９元。交行亦升０﹒４％。



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