《經濟通通訊社２３日專訊》從華為獨立出來的手機品牌榮耀宣布更換董事長，原深圳市水
務集團董事長吳暉將擔任公司董事、董事長，公司原董事長萬飈將擔任副董事長。公司並明確將
通過ＩＰＯ首發上市推動公司登陸資本市場。
市場傳出榮耀要借大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）上市，大眾公用在互動平
台表示，傳聞不屬實。
大眾公用Ａ股跌０﹒３％，Ｈ股沒升跌。（ｃｔ）
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23/11/2023 13:35
《Ａ股焦點》大眾公用否認榮耀借殼上市，Ａ股跌０﹒３％
《經濟通通訊社２３日專訊》從華為獨立出來的手機品牌榮耀宣布更換董事長，原深圳市水
務集團董事長吳暉將擔任公司董事、董事長，公司原董事長萬飈將擔任副董事長。公司並明確將
通過ＩＰＯ首發上市推動公司登陸資本市場。
市場傳出榮耀要借大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）上市，大眾公用在互動平
台表示，傳聞不屬實。
大眾公用Ａ股跌０﹒３％，Ｈ股沒升跌。（ｃｔ）
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