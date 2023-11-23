《經濟通通訊社２３日專訊》從華為獨立出來的手機品牌榮耀宣布更換董事長，原深圳市水

務集團董事長吳暉將擔任公司董事、董事長，公司原董事長萬飈將擔任副董事長。公司並明確將

通過ＩＰＯ首發上市推動公司登陸資本市場。

市場傳出榮耀要借大眾公用（０１６３５）（滬：６００６３５）上市，大眾公用在互動平

台表示，傳聞不屬實。

大眾公用Ａ股跌０﹒３％，Ｈ股沒升跌。（ｃｔ）

