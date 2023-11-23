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AH股新聞

23/11/2023 08:48

【債務風險】中植集團披露資不抵債逾２０００億元，向投資者致歉

　　《經濟通通訊社２３日專訊》已爆雷的中國民營資產管理巨頭－－中植集團２２日向投資者
發出《致歉信》並披露，集團聘請了中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發現，按照中介機
構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約２０００億元（人民幣．下同），同時債務規模約為
４２００億元－４６００億元，換言之，中植目前資不抵債約２２００億元－２６００億元。
　　中植在《致歉信》中稱，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，
預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。目前集團已嚴重資不抵債，存在重大持續
經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低手發整體債務規模。
　　中植表示，由於集團資產體量龐大，產業分布複雜、經營主體和項目主體眾多，大量代持企
業資產、關聯融資及對外擔保事項還須進一步延伸審計進行核查確認，最終資產負債狀況可能還
會根據核查情況予以調整，將及時向投資者通報相關信息。
　　此外，中植還提及，將理清歷史脈絡，對於可能存在的侵佔集團和投資者利益的行為零容請
忍，一經發現和證實，無論企業還是個人，一律依法追究相關責任並追回相關財產。
　
＊中植系持股５％以上的Ａ股約１８家＊
　
　　中植集團為中植國際及中融信託的股東，今年６月下旬，中植系四大財富公司恒天財富、新
湖財富、大唐財富、高晟財富代銷的定融產品相繼出現逾期，７月後全面停兌，８月關聯信託公
司中融信託的資金池產品也開始難以接續。中植系債務危機自此正式引爆。
　　２０２１年底，中植集團創始人解直錕突然心臟病發離世，享年６１歲，其後公司由其外甥
，兼中融信託董事長劉洋接手管理。儘管解直錕本人十分低調，但身上總有著「知名歌手毛阿敏
丈夫」、「中央匯金公司總經理之弟」等標籤。　
　　公開資料顯示，中植集團爆雷時持股在５％以上的Ａ股上市公司共有約１８家，包括：准油
股份（深：００２２０７）、宇順電子（深：００２２８９）、康盛股份（深：００２４１８）
、美吉姆（深：００２６２１）、美爾雅（滬：６００１０７）、融鈺集團
（深：００２６２２）、凱恩股份（深：００２０１２）、＊ＳＴ寶德（深：３０００２３）、
鼎龍文化（深：００２５０２）、超華科技（深：００２２８８）、＊ＳＴ金洲
（深：０００５８７）、法爾勝（深：０００８９０）、眾業達（深：００２４４１）、達華智
能（深：００２５１２）、青島金王（深：００２０９４）、＊ＳＴ猛獅（深：００２６８４）
、美麗生態（深：００００１０）、易聯眾（深：３０００９６）。（ｌｃ）

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