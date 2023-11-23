《經濟通通訊社２３日專訊》已爆雷的中國民營資產管理巨頭－－中植集團２２日向投資者

發出《致歉信》並披露，集團聘請了中介機構進行了全面清產核資，初步盡調發現，按照中介機

構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約２０００億元（人民幣．下同），同時債務規模約為

４２００億元－４６００億元，換言之，中植目前資不抵債約２２００億元－２６００億元。

中植在《致歉信》中稱，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，

預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減值情況嚴重。目前集團已嚴重資不抵債，存在重大持續

經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低手發整體債務規模。

中植表示，由於集團資產體量龐大，產業分布複雜、經營主體和項目主體眾多，大量代持企

業資產、關聯融資及對外擔保事項還須進一步延伸審計進行核查確認，最終資產負債狀況可能還

會根據核查情況予以調整，將及時向投資者通報相關信息。

此外，中植還提及，將理清歷史脈絡，對於可能存在的侵佔集團和投資者利益的行為零容請

忍，一經發現和證實，無論企業還是個人，一律依法追究相關責任並追回相關財產。



＊中植系持股５％以上的Ａ股約１８家＊



中植集團為中植國際及中融信託的股東，今年６月下旬，中植系四大財富公司恒天財富、新

湖財富、大唐財富、高晟財富代銷的定融產品相繼出現逾期，７月後全面停兌，８月關聯信託公

司中融信託的資金池產品也開始難以接續。中植系債務危機自此正式引爆。

２０２１年底，中植集團創始人解直錕突然心臟病發離世，享年６１歲，其後公司由其外甥

，兼中融信託董事長劉洋接手管理。儘管解直錕本人十分低調，但身上總有著「知名歌手毛阿敏

丈夫」、「中央匯金公司總經理之弟」等標籤。

公開資料顯示，中植集團爆雷時持股在５％以上的Ａ股上市公司共有約１８家，包括：准油

股份（深：００２２０７）、宇順電子（深：００２２８９）、康盛股份（深：００２４１８）

、美吉姆（深：００２６２１）、美爾雅（滬：６００１０７）、融鈺集團

（深：００２６２２）、凱恩股份（深：００２０１２）、＊ＳＴ寶德（深：３０００２３）、

鼎龍文化（深：００２５０２）、超華科技（深：００２２８８）、＊ＳＴ金洲

（深：０００５８７）、法爾勝（深：０００８９０）、眾業達（深：００２４４１）、達華智

能（深：００２５１２）、青島金王（深：００２０９４）、＊ＳＴ猛獅（深：００２６８４）

、美麗生態（深：００００１０）、易聯眾（深：３０００９６）。（ｌｃ）

