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AH股新聞

23/11/2023 09:14

《Ａ股動向》深交所發布兩條新指數，凸顯分紅回購「積極分子」

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深交所全資子公司深圳證券信息有限公司昨日發布公告稱，將
於下周二（２８日）發布深證紅利３００指數和深證回購指數，旨在進一步凸顯積極現金分紅和
主動回購股票的深市公司。
　　分析人士指出，此舉信號意義較強，有利於引導市場資源進一步向優質公司集中。一方面，
被納入指數有助於提高上市公司辨識度與關注度，引導資金流入積極分紅、回購的優質公司；另
一方面，用指數「標記」這部分公司，有助於形成示範效應，引導更多公司加入分紅、回購隊伍
，形成與投資者共享成長紅利的良好資本市場生態。
　　具體來看，深紅利３００反映深市分紅水平較高、分紅增長潛力較大的上市公司股價變化情
況。該指數在最近三年現金股息率排名靠前的深市Ａ股中，選取股利增長率和未分配利潤佔比的
綜合排名前３００名作為指數樣本。
　　深證回購反映深市主動式回購金額較大、回購比例較高的上市公司股價變化情況，在最近一
年發布股票回購公告並實施、最近三個月公告預案擬實施的深市Ａ股中，選取主動式回購金額和
回購比例的綜合排名前５０名作為指數樣本。
　　數據顯示，截至１０月底，深紅利３００的樣本總市值９萬億元（人民幣．下同），自由流
通市值４﹒５萬億元，近１年日均成交金額８９４億元。深證回購的樣本總市值１﹒８萬億元，
自由流通市值９２３５億元，近１年日均成交金額１８５億元。兩條指數的可投資規模充足，流
動性充分，為交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）等產品開發提供了充沛空間。（ｌｃ）

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