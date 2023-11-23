《經濟通通訊社２３日專訊》深交所全資子公司深圳證券信息有限公司昨日發布公告稱，將

於下周二（２８日）發布深證紅利３００指數和深證回購指數，旨在進一步凸顯積極現金分紅和

主動回購股票的深市公司。

分析人士指出，此舉信號意義較強，有利於引導市場資源進一步向優質公司集中。一方面，

被納入指數有助於提高上市公司辨識度與關注度，引導資金流入積極分紅、回購的優質公司；另

一方面，用指數「標記」這部分公司，有助於形成示範效應，引導更多公司加入分紅、回購隊伍

，形成與投資者共享成長紅利的良好資本市場生態。

具體來看，深紅利３００反映深市分紅水平較高、分紅增長潛力較大的上市公司股價變化情

況。該指數在最近三年現金股息率排名靠前的深市Ａ股中，選取股利增長率和未分配利潤佔比的

綜合排名前３００名作為指數樣本。

深證回購反映深市主動式回購金額較大、回購比例較高的上市公司股價變化情況，在最近一

年發布股票回購公告並實施、最近三個月公告預案擬實施的深市Ａ股中，選取主動式回購金額和

回購比例的綜合排名前５０名作為指數樣本。

數據顯示，截至１０月底，深紅利３００的樣本總市值９萬億元（人民幣．下同），自由流

通市值４﹒５萬億元，近１年日均成交金額８９４億元。深證回購的樣本總市值１﹒８萬億元，

自由流通市值９２３５億元，近１年日均成交金額１８５億元。兩條指數的可投資規模充足，流

動性充分，為交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）等產品開發提供了充沛空間。（ｌｃ）

