《經濟通通訊社２３日專訊》從華為獨立出來的手機品牌榮耀宣布更換董事長，並明確將通

過ＩＰＯ上市。

榮耀昨日（２２日）發布公告稱，原深圳市水務集團董事長吳暉將擔任公司董事、董事長，

公司原董事長萬飈將擔任副董事長。

公告又稱，為實現公司下一階段的戰略發展，將不斷優化股權結構，吸引多元化資本進入，

通過首發上市推動公司登陸資本市場。隨著公司走向公開市場的規劃逐步啟動實施，董事會將按

照上市公司標準進行調整，董事會成員逐步多元化，以適應在新發展階段的治理和監管需要。

《財新網》引述榮耀高層人士表示，榮耀上市主要受股東推動，儘管尚未上市，但財務和審

計標準都已達到上市公司標準，且財務健康程度很可能好於國內其他手機公司。一名手機行業分

析師則表示，榮耀的盈利情況可能好於小米（０１８１０）。

公開資料顯示，吳暉生於１９７１年２月，湖北黃岡人，已於１１月１６日卸任深圳水務的

董事長、法定代表人，不過目前仍擔任深圳水務母公司深圳市環境水務集團的法定代表人、董事

長。深圳市環境水務集團有限公司的實際控制人是深圳國資委。

深圳國資是榮耀的重要股東。２０２０年１１月，華為決定剝離榮耀，多家深圳國有企業聯

手３０余家榮耀經銷商共同接盤。獨立之初，新榮耀由國資持股超過九成，餘下部分由渠道商、

榮耀員工持有。２０２２年，榮耀新增面板龍頭京東方、深圳國資體系的國信資本等６名新股東

，不過未披露持股比例。（ｌｃ）

