《經濟通通訊社２３日專訊》在岸、離岸人民幣對美元匯率昨日（２２日）維持強勁，日內

最高觸及４個月以來高位。與此同時，當日人民幣兌美元中間價上調１５２個點子，報

７﹒１２５４，創下６月１９日以來新高，單日調升幅度更是創下７月中旬以來最大值。

《上海證券報》今日發表文章稱，綜合內外部因素來看，五方面因素綜合作用，共同推動人

民幣匯率上漲。

一是全球央行緊縮周期步入尾聲，美元強勢遭遇逆風。

二是伴隨著美債收益率見頂，中美利差有望逐步收斂，內外部中長期因素對於人民幣資產均

偏積極。

三是地緣政治關係的積極信號令人民幣的企穩回升，或引發市場逼空行情，進一步推動人民

幣匯率向上。

四是從內部因素來看，今年以來，穩匯率政策持續加碼，金融管理部門針對人民幣匯率也在

不斷釋放積極信號，穩定市場預期。

五是歸根來看，人民幣匯率近期的上漲，更是市場對於中國經濟發展投下的「信任票」。三

季度以來，消費、投資、企業利潤等主要宏觀經濟指標均出現邊際改善，表明國內經濟企穩向好

的信號已愈發明確。對於經濟的積極預期推動外匯市場情緒明顯回暖。（ｌｃ）

