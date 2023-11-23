《經濟通通訊社２３日專訊》官媒《證券時報》報道，深圳今日起調整二套住房最低首付款

比例。二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房７０％、非普通住房８０％統一

調整為４０％。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，此次深圳降低二套房首付比例，說明一線城市房貸政策進

一步放鬆。利好改善性住房需求釋放，勢必提振換房需求，提振大戶型住房銷售。



＊大部分住宅變普通住宅，有利減少稅費＊



此外，深圳住建局發布一則調整通告，為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，現將享受優

惠政策的普通住房標準放寬至包括住宅小區建築容積率１﹒０或以上，且單套住房套內建築面積

１２０平方米或以下、或者單套住房建築面積１４４平方米或以下。

此次調整取消了總價「７５０萬」的限制，使得深圳大部分住宅變成普通住宅，有業內人士

認為，調整有利於減少稅費。深圳樓市連出兩招，既降低交易成本，也降低購房門檻。

對於深圳此次調整普通住宅標準，嚴躍進認為是符合預期的。落實認房不認貸、降低首付比

例或房貸利率、調整普通住宅標准是一線城市下半年政策放松的總體思路。深圳率先調整普通住

宅標準，或意味著其他幾個一線城市也將調整。（ｒｙ）

