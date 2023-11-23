《經濟通通訊社２３日專訊》據《信用中國》網站顯示，１１月１４日，大連萬園置業有限

公司因對所售商品房的學區作虛假或者引人誤解的商業宣傳，被大連市市場監督管理局罰款

４４﹒１萬元人民幣。

該公司成立於２０２０年１２月，法定代表人為盧尚煜，註冊資本５０００萬元人民幣，由

大連萬科置業有限公司全資持股，後者為萬科Ａ（深：０００００２）全資子公司。

據悉監管機構為支持融資正起草一份內房「白名單」，５０間國企及民企入選，萬科也在其

列。（ｒｙ）

