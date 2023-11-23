《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》報道，中國正以前所未有的力度，對地產商施以援

手。在制定５０家房企白名單的同時，金融監管部門據悉考慮允許銀行首次向房企提供無抵押的

流動資金貸款。

據知情人士透露，作為多項金融支持措施的一環，監管部門正起草方案，允許商業銀行為部

分符合條件的開發商提供流動資金貸款。房企獲得短期流動資金貸款，不需要提供土地等抵質押

物，且可以用於日常生產經營周轉，這可能有助於房企騰出資金用於債務償付。



＊針對已出險房企，或設主銀行負責機制＊



知情人士表示，對於部分已出險開放商，監管考慮設立主銀行負責機制，即由一家銀行牽頭

，協調主要債權銀行，討論並制定針對該房地產開發商的金融支持方案。

據悉，上述措施需要監管部門出台相關配套政策，當未來出現壞帳時，相關機構和個人可以

免於被追責。知情人士並稱，有關討論尚在進行中並可能作出調整。

報道指，在此前出險的碧桂園（０２００７）、遠洋集團（０３３７７）、旭輝控股

（００８８４）等據悉被納入白名單後，進一步放鬆銀行對房企的融資限制，顯示中國正進一步

加大金融支持力度，幫助地產行業擺脫危機，同時避免對宏觀經濟更大的負面影響。

國家金融監管總局暫沒就有關報道置評。（ｒｙ）

