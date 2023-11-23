  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/11/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指小幅低開０﹒０６％，深圳出兩大招鬆綁二套房

　　《經濟通通訊社２３日專訊》深圳連出兩招提振樓市，既降交易成本，也降購房門檻。今日
起調整二套住房最低首付款比例，由原來的普通住房７０％、非普通住房８０％統一調整為
４０％。同時，深圳住建局大幅放寬普通住宅認定標準，還調整取消了總價「７５０萬」的限制
，使得深圳大部分住宅變成普通住宅。此外，金融監管部門起草的５０家房企白名單接近完成，
據報碧桂園（０２００７）、遠洋集團（０３３７７）、旭輝控股（００８８４）也被列入。尚
未違約的金地集團（滬：６００３８３）也在名單內。
　　已爆雷的中國民營資產管理巨頭－－中植集團２２日向投資者發出《致歉信》並披露，初步
盡調發現，按照中介機構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約２０００億元（人民幣．下同
），同時債務規模約為４２００億元－４６００億元，換言之，中植目前資不抵債約２２００億
元－２６００億元。中植系持股５％以上的Ａ股約１８家，關注其走向。
　　滬深股市今早開市方向沒明確，上證綜合指數（滬綜指）小幅低開０﹒０６％，報
３０４１﹒６８點，深成指低開０﹒０９％，地產股分化造好，傳媒娛樂股走低。
　　人民銀行今日進行５１９０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，今日淨投放
１４２０億元。（ｃｔ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金