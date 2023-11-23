《經濟通通訊社２３日專訊》深圳連出兩招提振樓市，既降交易成本，也降購房門檻。今日

起調整二套住房最低首付款比例，由原來的普通住房７０％、非普通住房８０％統一調整為

４０％。同時，深圳住建局大幅放寬普通住宅認定標準，還調整取消了總價「７５０萬」的限制

，使得深圳大部分住宅變成普通住宅。此外，金融監管部門起草的５０家房企白名單接近完成，

據報碧桂園（０２００７）、遠洋集團（０３３７７）、旭輝控股（００８８４）也被列入。尚

未違約的金地集團（滬：６００３８３）也在名單內。

已爆雷的中國民營資產管理巨頭－－中植集團２２日向投資者發出《致歉信》並披露，初步

盡調發現，按照中介機構模擬合併口徑測算集團總資產帳面金額約２０００億元（人民幣．下同

），同時債務規模約為４２００億元－４６００億元，換言之，中植目前資不抵債約２２００億

元－２６００億元。中植系持股５％以上的Ａ股約１８家，關注其走向。

滬深股市今早開市方向沒明確，上證綜合指數（滬綜指）小幅低開０﹒０６％，報

３０４１﹒６８點，深成指低開０﹒０９％，地產股分化造好，傳媒娛樂股走低。

人民銀行今日進行５１９０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，今日淨投放

１４２０億元。（ｃｔ）

